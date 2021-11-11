Харьков аварийный: самые резонансные харьковские ДТП за последние годы

"Крузак", сбивший детей на "зебре" — не первый громкий случай аварии для Харькова.

11 ноября запомнится многим никак не магией цифр или большими скидками в магазинах, а резонансным ДТП в Харькове. Водитель внедорожника на пешеходном переходе сбил двоих детей. Не исключено, что в этот момент мужчина находился под влиянием наркотических веществ.

Этот инцидент заставляет "Телеграф" вспомнить самые громкие аварии на дорогах Харькова за последние годы.

Октябрь, 2017-го года

На улице Сумской столкнулись Lexus, за рулем которого была падчерица гендиректора ЗАО "Укрэнергочермет" Василия Зайцева — Елена, и местный бизнесмен Геннадий Дронов на Volkswagen Touareg. В результате автомобиль девушки вылетел на тротуар и унес жизни шести человек. Спустя два года суд признал обоих водителей виновными в случившемся и вынес приговор 10 лет лишения свободы.

Октябрь 2021-го года

Свежа в памяти история с Николаем Харьковским, которая случилась всего две недели назад. 16-летний харьковский подросток вместе с друзьями на большой скорости на Infiniti пытался пересечь на красный свет перекресток на улице Одесской, в результате чего столкнулся с Chevrolet. Итог аварии: 58-летний водитель Chevrolet погиб, а трое пассажиров получили различные травмы. На данный момент продолжаются судебные заседания по данному делу, виновному грозит до семи лет лишения свободы.

11 ноября 2021-го года

И сегодняшний случай. На перекрестке проспекта Науки и Тобольской водитель Toyota сбил двух 13-летних детей, которые на данный момент находятся в больнице. В сети уже появились кадры, где за несколько часов до аварии водитель якобы искал "закладки" с наркотическими веществами.

Как ранее сообщал "Телеграф", под Киевом в четверг случилось смертельное ДТП.