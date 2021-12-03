Укр

Сдвинул самолет: в Харьковской области ветеран с протезом установил национальный рекорд (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Сам ветеран весит всего лишь 78 кг
Сам ветеран весит всего лишь 78 кг

Продолжительность "прогулки" составила 44 секунды

Почти семиметровый "выгул" самолета весом в 16 тонн ветераном АТО Романом Кашпуром был занесен в национальный реестр рекордов. Парень тащил за собой самолет Ан-26 в течении 44 секунд.

Подробности сообщили в информагентстве Минобороны "АрмияInform".

Уроженцу Винницкой области, нынче харьковчанину Роману Кашпуру — всего 24 года. За свою жизнь он успел побывать на фронте, получить ранение и привыкнуть к жизни без ноги, но с протезом. Все это время он не оставлял усиленные тренировки, и в конце концов решил принять участие в "Играх Героев", которые организовывают для ветеранов и участников АТО/ООС в Минобороне.

К слову, в 2021 году он уже во второй раз пришел на соревнования. В этот раз ему покорилось не просто первое место, а целый национальный рекорд.

Фиксация невероятного человеческого упорства вместе с недюжинной силой происходила на аэродроме "Чугуев" под Харьковом.

С помощью специальных приспособлений Роман Кашпур привязал к себе самолет Ан-26, который ему удалось не только сдвинуть с места, но и протащить в течении 44 секунд на расстояние 6 м 40 см.

Видео: Виталий Саранцев

Как заявил сам ветеран, это он сделал для мотивации других тяжелораненых военнослужащих, а также в благодарность ко всем волонтерам.

К слову, именно в аэропорту "Чугуев" парня транспортировали после получения тяжелого ранения на Донбассе. Выбранный вес самолета тоже не случаен — Кашпур подорвался на мине 16 мая 2019 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о военнослужащем Николае Луговом, который без остановок пробежал 270 километров. Зачем молодой солдат решил поставить такой своеобразный рекорд, подробно читайте в нашем материале.

Теги:
#Рекорд #Харьков #Самолет #Национальный реестр рекордов #Ветеран АТО
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