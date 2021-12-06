Укр

Потребуются ли маска и COVID-сертификат для шопинга: эксперимент "Телеграфа" (видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова, Таисия Ерохина
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Торгово-развлекательный центр работает практически без ограничений Новость обновлена 06 декабря 2021, 15:02
Торгово-развлекательный центр работает практически без ограничений

Эпидемиологические требования харьковчане соблюдает по минимуму

В понедельник, 6 декабря, по всей Украине ужесточили правила карантина. Без ковидных сертификатов, ПЦР-теста или справки о выздоровлении находиться в общественных местах запрещается.

"Телеграф" решил провести эксперимент в харьковском ТРЦ "Никольский", где с визитом побывал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Нашей журналистке удалось без проблем зайти внутрь торгово-развлекательного центра. Несмотря на то, что на входе стоит охранник, никаких документов он не требует.

Более того, в ТРЦ можно зайти даже без маски. При этом стоит отметить, что большинство посетителей все же находятся в средствах индивидуальной защиты.

Любых замечаний или просьб не игнорировать масочный режим со стороны сотрудников корреспондентка "Телеграфа" не заметила.

К слову, в "Никольском" с приходом декабря воцарилась новогодняя атмосфера. Есть много желающих "заселфиться" на фоне главной елки торгового центра. Сделать это можно, конечно же, без маски — что и делает большинство посетителей.

Отдельно добавим, что у журналистки "Телеграфа" в наличии имелись и маска, и ковидный сертификат.

К слову, по состоянию на понедельник, 6 декабря, Харьковская область находится в "желтой" зоне карантина. Однако и здесь эпидемиологические требования были усилены, о чем мы подробно рассказывали в нашем материале.

Теги:
#Харьков #Карантин #ТРЦ #желтая зона
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