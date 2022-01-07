Укр

Харьковская студентка объяснила, почему бросила новорожденного ребенка мертвым в пакете

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
195
Роды прошли дома Новость обновлена 07 января 2022, 11:52
Роды прошли дома

Женщина госпитализирована, ведется расследование.

В Харькове вечером 6 января нашли тело новорожденного младенца возле подъезда многоэтажки в Шевченковском районе. Оно было в пакете. Обнаружили и мать ребенка. Она говорит, что он родился мертвым.

Об этом сообщили в прокуратуре региона, информируют в местных телеграм-каналах.

Предварительно, 22-летняя иностранка-студентка одного из высших учебных заведений жила в квартире вместе с братом. Там же и прошли роды — свое положение она не афишировала. По ее словам, ребенок был мертворожденным, но окончательное заключение должна дать медицинская экспертиза.

Тело младенца нашли на улице Есенина 3 поздним вечером четверга. Установить его мать удалось после обхода по квартирам в поисках очевидцев и просмотра видео с камер наблюдения.

Пока женщина госпитализирована, а полиция рассматривает дело как умышленное убийство новорожденного его матерью.

"Телеграф" ранее писал про трагедию в Апостолово на Днепропетровщине. Молодую местную жительницу изнасиловали, изрезали ножом, а затем пытались сжечь тело. По горячим следам задержан мужчина, который утверждает, что секс был добровольным.

Теги:
#Харьков #Смерть #Младенец
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Новости СНГ
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Протесты в Казахстане начались 2 января 2022 года
Дан приказ стрелять на поражение: как проходят протесты в Казахстане (онлайн)
Дата публикации
Категория
Владимир Зеленский во время поздравления накануне Нового года
"Лицо отъел": видео с располневшим Зеленским на отдыхе повеселило украинцев
Дата публикации
Категория
Территориальная оборона в Украине
Возьмут не только тех, кто служил: как будут формироваться отряды территориальной обороны в Украине
Дата публикации
Категория
Роды прошли дома
Харьковская студентка объяснила, почему бросила новорожденного ребенка мертвым в пакете
Дата публикации
Категория
С празднованием Рождества связно множество запретов
Что нельзя делать на Рождество Христово: главные запреты 7 января