Харьковская студентка объяснила, почему бросила новорожденного ребенка мертвым в пакете

Женщина госпитализирована, ведется расследование.

В Харькове вечером 6 января нашли тело новорожденного младенца возле подъезда многоэтажки в Шевченковском районе. Оно было в пакете. Обнаружили и мать ребенка. Она говорит, что он родился мертвым.

Об этом сообщили в прокуратуре региона, информируют в местных телеграм-каналах.

Предварительно, 22-летняя иностранка-студентка одного из высших учебных заведений жила в квартире вместе с братом. Там же и прошли роды — свое положение она не афишировала. По ее словам, ребенок был мертворожденным, но окончательное заключение должна дать медицинская экспертиза.

Тело младенца нашли на улице Есенина 3 поздним вечером четверга. Установить его мать удалось после обхода по квартирам в поисках очевидцев и просмотра видео с камер наблюдения.

Пока женщина госпитализирована, а полиция рассматривает дело как умышленное убийство новорожденного его матерью.

"Телеграф" ранее писал про трагедию в Апостолово на Днепропетровщине. Молодую местную жительницу изнасиловали, изрезали ножом, а затем пытались сжечь тело. По горячим следам задержан мужчина, который утверждает, что секс был добровольным.