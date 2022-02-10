"Зеленый рэкет". Кто перестроили "потоки" в Харькове после смерти Кернеса

После победы Игоря Терехова на выборах мэра Харькова осенью прошлого года в городе стремительно поменялись привычные "привила игры". Причем сделано это было не столько в интересах нового мэра, сколько в интересах людей "без харьковской прописки". В их рядах называют нардепа от ОПЗЖ Игоря Абрамовича, главу фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давида Арахамию и заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

Последние 10 лет Харьков оставался самым стабильным регионом для ведения бизнеса. Долгие годы правила работы бизнеса и взаимодействия предпринимателей с городскими властями были неизменны, взаимные обязательства всегда были предельно четкими, город жил по своим неписаным законам.

По большому счету, это был едва ли не единственный подобный прецедент среди украинских муниципалитетов, когда за счет взаимной ответственности бизнеса и мэрии, город активно строился и развивался. Такую систему работы смог построить и гарантировать бывший мэр Харькова Геннадий Кернес. И в первую очередь именно за это его уважало и поддерживало подавляющее большинство представителей бизнеса и ценили рядовые харьковчане.

Однако после смерти Кернеса в декабре 2020 года и прихода в кресло городского головы, сначала в качестве и.о., а после выборов в качестве полноправного мэра, Игоря Терехова для харьковского бизнеса настали непростые времена. С ноября 2021 года расстановка центров влияния и правила работы для бизнеса в Харькове стали стремительно меняться.

С самого появления Игоря Терехова на политической авансцене после болезни и смерти Кернеса для экономической, политической и административной элиты Харькова стал очевидным тот факт, что Терехов не является самостоятельной фигурой и он полностью подотчетен и подконтролен своим киевским кураторам.

Еще работая первым заместителем Геннадия Кернеса, Терехов ценился в первую очередь именно как дисциплинированный исполнитель. После же смерти мэра Терехов стал искать себе новых покровителей, которые бы помогли ему избраться и закрепиться на должности мэра. К тому же к избранию Терехова на должность секретаря Харьковского горсовета, что позволило ему автоматически стать и.о. мэра после смерти Кернеса, было много вопросов юридического толка, так что он крайне нуждался в прикрытии и даже не помышлял о самостоятельной игре.

Уже достаточно продолжительное время для понимающих людей не является секретом полное внешнее управление харьковской мэрией со стороны народного депутата от ОПЗЖ и крупного бизнесмена Игоря Абрамовича. Собственно, о роли Абрамовича в главном городе Слобожанщины уже неоднократно писали национальные и харьковские СМИ.

Абрамович, которого СМИ называют "молодым миллиардером от ОПЗЖ", владеет крупным бизнесом в области строительства, газодобывающей отрасли и энергетике, а также на фондовых рынках, и сегодня полностью контролирует в Харькове практически все: деятельность коммунальных предприятий города, работу департаментов горсовета, лично мэра Терехова, бюджетные процессы, тендеры, решения сессий горсовета. Причем этот контроль осуществляется либо напрямую Абрамовичем, либо доверенными сотрудниками его офисов.

В качестве яркого примера роли Абрамовича в управлении Харьковом можно привести назначение двух заместителей мэра Терехова – Виталия Мирошника, который курирует сферу ЖКХ, и Сергея Кузьмина, контролирующего сферу землеотвода и строительства. Оба эти заместителя мэра были спущены Терехову сверху Абрамовичем и назначены горсоветом, невзирая на то, что Терехов даже не был с ними лично знаком.

Такой полный контроль Абрамовича над мэром Харькова объясняется тем, что Абрамович имеет большое влияние сразу на три политические силы в Харьковском городском совете, которые вместе составляют большинство и без которых никакое решение горсовет принять не может. Это депутаты от ОПЗЖ, которых Абрамович контролирует непосредственно и лично по партийной линии. Это депутаты Блока Кернеса, которыми Абрамович руководит совместно с Тереховым. И это часть депутатов от "Слуги народа", полномочия контролировать которых он получил от Офиса Президента.

Разумеется, такое положение вещей стало возможным исключительно благодаря тому, что своеобразный "мандат" на управление Харьковом и его мэром Абрамович получил от двух ближайших людей из окружения Президента Владимира Зеленского – главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии и заместителя главы Офиса Президента Кирилла Тимошенко.

Как известно, на выборах мэра Харькова "Слуга народа" вообще не выдвигала собственного кандидата. Как видим, для Кирилла Тимошенко, который курирует в ОП региональную политику, это и не было нужно. Ведь сегодня Тимошенко и Арахамия через Абрамовича осуществляют полный контроль от Офиса Президента не только над харьковской властью, но над всеми финансовыми потоками мэрии. Терехов, как утверждают приближенные к харьковской мэрии люди, во всех делах и переговорах прикрывается своими новыми партнерами из ОП и Верховной Рады, декларируя, что вынуждено пошел на этот союз и сейчас не может иначе.

Вся эта группа лиц сплела в себе интересы ЗЕ-команды, руководства ОПЗЖ и нового харьковского мэра, и является центром теневого управления Харьковом.

В Харькове уже почти открыто говорят, что с Нового года при содействии мэра Терехова представители Абрамовича довели до всех крупных харьковских бизнесменов новые правила работы, которые предполагают необходимость участия бизнеса в "партийной кассе".

Сегодня регулярные наличные взносы вынуждены платить все работающие строительные компании: "Авантаж", " Turkish Development", "Жилстрой – 1", "Жилстрой – 2", "Жилстрой – 3", "Строй Сити", сети супермаркетов "Рост", "Класс", все крупные рынки Харькова, крупные розничные торговые сети, подрядчики и поставщики услуг по всем муниципальным заказам. Совокупно речь идет о сборе нескольких миллионов наличных долларов в месяц, часть из которых остается у Терехова, часть у оператора процессов Абрамовича, а часть передается на Офис Президента и "Слугу народа" Тимошенко и Арахамии. Харьков сейчас является вторым регионом по сборам кассы Офиса Президента.

Необыкновенно высокие цифры необходимых регулярных взносов и практически полное покрытие всех сфер бизнеса вызвало серьезный резонанс и волну непонимания в Харькове, ведь при Кернесе ничего подобного никто себе позволить не мог.

При этом, по нашей информации, на данный момент правоохранительными органами уже расследуются ряд описанных схем и фактов, у следователей есть вся необходимая информация, понятен круг задействованных лиц, но видимых результатов расследования пока нет.

Масштаб политических фигур, получающих выгоду от описанной схемы в Харькове заставляет вспомнить процессы последних лет правления президента Виктора Януковича.