Новый удар россиян по лечебному заведению: теперь в Харьковской области

Количество пострадавших уточняется

В пятницу, 11 марта, на 16 день войны российские оккупанты в очередной раз подло обстреляли Харьковщину и далекие от военной объекты инфраструктуры. Среди них — и психоневрологический диспансер, который находится в Осколе.

Такая информация прозвучала от главы Харьковской военной областной администрации Олега Синегубова.

Синегубов заявил, что с территории интерната работники успели эвакуировать только 73 человека. На момент попадания снарядов в здание в ней находилось более 300 человек.

"Из них малоподвижных — 50, передвигаются на колясках — 10 подопечных. Количество пострадавших устанавливается", — подчеркнул губернатор Харьковщины.

По словам чиновника, враг получает отпор на всех позициях. Поэтому ничего другого кроме атак на мирное население ему не остается. Поэтому оккупанты и посягнули на Оскольский интернат спустя лишь несколько дней после страшного авианалета на мариупольскую детскую больницу и роддом.

Известно, что пострадавшие после атаки врага есть, однако их точное количество пока еще устанавливается.

Добавим, что накануне российские нацисты снова произвели обстрел исследовательского объекта, в котором находится ядерная установка, которую использовали для научных целей в области физики.