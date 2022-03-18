Спасатели второй день подряд тушат пожар на рынке "Барабашово" в Харькове

Продолжается ликвидация пожара на рынке "Барабашово" в Харькове.

В Харькове продолжает гореть крупнейший в восточной Европе рынок, который подвергся атаке российских оккупантов 17 марта.

Как сообщает служба ГСЧС, на утро 18 марта продолжается ликвидация пожара на рынке "Барабашово". Горят торговые павильоны в разных местах рынка. Все усилия подразделений службы спасения направлены на предотвращение распространения пламени на жилищный сектор и другие смежные объекты. Частично повреждены два жилых дома, при этом спасены более 10 жилых домов.

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Площадь пожара составляет около 7 га. На месте происшествия работает 21 единица пожарно-спасательной техники и около 100 человек из личного состава ГСЧС.

Во время тушения пожара на территории рынка в результате артиллерийских обстрелов погиб сотрудник ГСЧС и еще один получил ранения.

Пожар на рынке "Барабашово" спасатели тушат второй день

Площадь пожара составляет около 7 га

Пожар распространяется на жилые дома

Местные паблики в Telegram-каналах публикуют видео пожара и сообщают, что "Барабашово" все ещё горит. Видно, что часть города окутал густой черный дым.

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Отметим, российские оккупанты продолжают наносит удары по Харькову и области.

17 марта под обстрел попала крупнейшая торговая площадка в восточной Европе "Барабашово". Вызов в службу спасения поступил около 14.00. Огонь за пять часов охватил почти всю площадь рынка и перекинулся на частные дома.

В тот же день оккупанты нанесли удары по городу Мерефа, который находится в 30 км от Харькова. В результате вражеского обстрела загорелась школа и дом культуры.

16 марта объектами ракетных обстрелов оккупантов стала Салтовка и Основянский район Харьковской области.