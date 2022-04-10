Оккупанты продолжают бить по Харьковщине: за день погибли 10 мирных жителей

Самой горячей точкой в Харьковской области остается Изюм.

В Харькове, который российские военные пытаются заблокировать, в результате вражеских обстрелов в воскресенье, 10 апреля, погибли 10 мирных граждан, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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По его словам, днем вражеские войска обстреливали Балаклею, Песочин, Золочев, Дергачи. К сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения.

"По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок", — заявил Олег Синегубов.

Горячей точкой, как отметил председатель Харьковской ОГА, остается город Изюм. Синегубов указал, что за ночь украинская армия уничтожила там колонну вражеских танков и продолжает удерживать позиции, чтобы не разрешить российским войскам опрокинуть силы на Донбасс.

По словам Синегубова, на данный момент оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет. При этом проводится массовая эвакуация из Лозовой и Барвенкового.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты, ведущие войну против Украины, снова обстреляли Харьков из крылатых ракет. Украинские защитники максимально пытались защитить местных жителей, в результате чего были сбиты несколько летящих на город снарядов.

О том, что сейчас происходит в Харькове, читайте в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".