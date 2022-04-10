Укр

Оккупанты продолжают бить по Харьковщине: за день погибли 10 мирных жителей

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
157
Удар по Харьковской ОГА Новость обновлена 10 апреля 2022, 22:11
Удар по Харьковской ОГА

Самой горячей точкой в Харьковской области остается Изюм.

В Харькове, который российские военные пытаются заблокировать, в результате вражеских обстрелов в воскресенье, 10 апреля, погибли 10 мирных граждан, среди них 1 ребенок.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

По его словам, днем вражеские войска обстреливали Балаклею, Песочин, Золочев, Дергачи. К сожалению, не обошлось без жертв среди гражданского населения.

"По состоянию на данный момент известно об 11 пострадавших, погибли 10 человек, среди них — 1 ребенок", — заявил Олег Синегубов.

Горячей точкой, как отметил председатель Харьковской ОГА, остается город Изюм. Синегубов указал, что за ночь украинская армия уничтожила там колонну вражеских танков и продолжает удерживать позиции, чтобы не разрешить российским войскам опрокинуть силы на Донбасс.

По словам Синегубова, на данный момент оснований для массовой эвакуации жителей города Харькова нет. При этом проводится массовая эвакуация из Лозовой и Барвенкового.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 марта российские оккупанты, ведущие войну против Украины, снова обстреляли Харьков из крылатых ракет. Украинские защитники максимально пытались защитить местных жителей, в результате чего были сбиты несколько летящих на город снарядов.

О том, что сейчас происходит в Харькове, читайте в эксклюзивном фоторепортаже "Телеграфа".

Теги:
#Украина #Харьков #Россия #Война
Ракетный удар по аэропорту в Днепре
В регионах
Еще один город может стать целью россиян на пути к Донбассу: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ракетный удар по аэропорту в Днепре
Еще один город может стать целью россиян на пути к Донбассу: подробности
Дата публикации
Категория
Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон
Макрон и "подруга путина" Ле Пен прошли во второй тур выборов президента Франции: подробности
Дата публикации
Категория
"Стугна-П"
Не "Джавелинами" едиными: в ВСУ показали, как уничтожают российскую бронетехнику украинскими ПТРК
Дата публикации
Категория
"Орлан-10"
"Без бутылки россия — не россия": в ВСУ показали, какие "космические" технологии используют россияне в своих БПЛА
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 10 апреля
Война – день 46: россияне штурмуют восток и юг Украины, стягивают резервы на "битву за Донбасс"