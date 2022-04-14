Укр

Пять машин одним взрывом: спецназовцы поделились фото уничтоженной техники россиян

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
327
Взрыв моста уничтожил 5 вражеских единиц техники Новость обновлена 14 апреля 2022, 08:58
Взрыв моста уничтожил 5 вражеских единиц техники

Важно было все точно рассчитать

На Изюмском направлении в Харьковской области, где фиксируют многочисленные колонны с техникой оккупантов, украинские силы спецопераций успешно ее ликвидируют.

Как сообщили в командовании ССО, когда техника врага ехала в направлении Изюма по мосту, он взлетел на воздух. Уничтожена вся колонна из пяти машин.

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Российскую бронемашину "Тигр", Камаз и три Урала обнаружили несколько дней назад, они ехали в сторону своей группировки на территории Харьковщины. Когда маршрут был установлен, операторы ССО нашли место, где можно устроить инженерную засаду — мост и установили взрывчатку.

Количество взрывчатки подобрали оптимально
Количество взрывчатки подобрали оптимально

Как рассказали в ССО, взрыв уничтожил всю вражескую техника, это подтвердили при помощи беспилотника.

Мост уничтожен, как и техника врага
Мост уничтожен, как и техника врага
Подрыв произвели в момент прохождения колонны
Подрыв произвели в момент прохождения колонны
Уничтоженная техника россиян
Уничтоженная техника россиян

Дальше в дело вступили украинские защитники из сил обороны страны.

Напомним — изюмское направление одно из самых "горячих" на фронте. Через границу россии и Украины в Харьковской области из Валуек с Белгородщины на Изюм рф гонит бронированую технику и военные автомобили — колонны фиксируют на снимках со спутника.

Важность Изюма как стратегического города в том, что с него могут начать как наступление на Славянск в Донецкой области, так и попытаться окружить украинских военных на Донбассе обойдя с запада.

Теги:
#Техника #Мост #Изюм #ССО
Взрыв моста уничтожил 5 вражеских единиц техники
Харьков
Пять машин одним взрывом: спецназовцы поделились фото уничтоженной техники россиян
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Взрыв моста уничтожил 5 вражеских единиц техники
Пять машин одним взрывом: спецназовцы поделились фото уничтоженной техники россиян
Дата публикации
Категория
Военные Беларуси
Что-то назревает? У границ Украины в Беларуси заметили новые странности
Дата публикации
Категория
Остаток снаряда после обстрела Николаева в начале апреля
Россияне запустили новый фейк про Николаев: "Такого бреда не слышали даже от Жириновского"
Дата публикации
Категория
Крейсер "Москва" до удара
Тот самый русский военный корабль: что нужно знать о подбитом крейсере "Москва"
Дата публикации
Категория
Война в Украине длится уже 50 дней
Война - день 50: Украина ждет серьезные поставки оружия, россия отходит от удара по "Москве"