Пять машин одним взрывом: спецназовцы поделились фото уничтоженной техники россиян
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Важно было все точно рассчитать
На Изюмском направлении в Харьковской области, где фиксируют многочисленные колонны с техникой оккупантов, украинские силы спецопераций успешно ее ликвидируют.
Как сообщили в командовании ССО, когда техника врага ехала в направлении Изюма по мосту, он взлетел на воздух. Уничтожена вся колонна из пяти машин.
Почему россии не выиграть войну против Украины?
Российскую бронемашину "Тигр", Камаз и три Урала обнаружили несколько дней назад, они ехали в сторону своей группировки на территории Харьковщины. Когда маршрут был установлен, операторы ССО нашли место, где можно устроить инженерную засаду — мост и установили взрывчатку.
Как рассказали в ССО, взрыв уничтожил всю вражескую техника, это подтвердили при помощи беспилотника.
Дальше в дело вступили украинские защитники из сил обороны страны.
Напомним — изюмское направление одно из самых "горячих" на фронте. Через границу россии и Украины в Харьковской области из Валуек с Белгородщины на Изюм рф гонит бронированую технику и военные автомобили — колонны фиксируют на снимках со спутника.
Важность Изюма как стратегического города в том, что с него могут начать как наступление на Славянск в Донецкой области, так и попытаться окружить украинских военных на Донбассе обойдя с запада.