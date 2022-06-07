Оккупанты нанесли удар по Харькову: что известно

Взрыв произошел после отмены воздушной тревоги

В Харькове в ночь на 7 июня жители многих районов города слышали мощные взрывы.

Как информируют местные телеграм-каналы, взрывы были слышны около 2:50. До этого на Харьковщине, как и во многих других областях Украины, была объявлена воздушная тревога, однако обстрел произошел уже после отбоя, что дает основания предполагать, что удары наносились с РСЗО или ствольной артиллерии.

Один из взрывов был особенно мощным и, как утверждается, его слышали во многих районах.

В сети также появились фото, на которых видно, что на месте попадания начался пожар. Больше информации не поступало, а официальные источники пока происшествие не комментировали.

Как сообщалось ранее, оккупанты в последнее время активировали обстрелы и ракетные удары по украинским городам в темное время суток. Так утро 5 июня началось с массированного ракетного удара, во время которого взрывы были слышны в Киеве, Николаеве, Краматорске и Одессе.

Позже стало известно, что в столице одна из ракет упала на территории вагоноремонтного завода, вследствие чего он получил обширные повреждения.