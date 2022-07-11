Укр

Почти как в Часовом Яру: фото и видео последствий ракетного удара по Харькову

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Предварительно - обошлось без погибших Новость обновлена 11 июля 2022, 08:42
Предварительно - обошлось без погибших

Российская ракета обрушила подъезд жилого дома

Ночь на 11 июля в Харькове снова была неспокойной, оккупанты трижды подвергли город ракетному обстрелу. Одна из ракет попала в жилую шестиэтажку около 4 утра.

Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, дом находится в Основянском районе — после взрыва разрушен один из подъездов.

Из-под завалов удалось спасти одного человека — 86-летняя женщина жила на втором этаже. На месте все еще работают спасатели.

Предварительно — жертв и пострадавших нет. Разбирают завалы.

Обстрел Харькова 11.07.2022
Последствия попадания ракеты
Харьков обстрел 11 июля
Дом находится в центральной части города
Обстрел Харькова 11.07.2022 - попали в дом
Удар обрушил перекрытия между этажами

Еще две точки попадания — двор возле склада в том же районе и школа в соседнем Слободском районе города. Местные жители сообщают, что это уже второй "прилет" по учебному заведению.

Обстрел Харькова 11 июля куда попали
Обстрел школ в Харькове происходит почти каждый день

По области за сутки также произошли 11 пожаров из-за российских обстрелов. Из них по пять в Чугуевском и Изюмском районах и один в Богодуховском. Загорелись жилой дом, хозпостройки, производственные сооружения, машины, свалка и трава. В Богодуховском районе есть пострадавший — в больницу направили 41-летнего мужчину.

"Телеграф" также сообщает, что количество жертв обстрела многоэтажки в Часовом Яру на Донетчине увеличилось до 17 человек, еще более 20 могут оставаться под завалами.

Количество обстрелов вдоль линии фронта все увеличивается — согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются сдержать украинские Силы обороны на позициях, чтобы не дать перейти в наступление.

Теги:
#Харьков #Обстрел #Ракета