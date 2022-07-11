Почти как в Часовом Яру: фото и видео последствий ракетного удара по Харькову
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Российская ракета обрушила подъезд жилого дома
Ночь на 11 июля в Харькове снова была неспокойной, оккупанты трижды подвергли город ракетному обстрелу. Одна из ракет попала в жилую шестиэтажку около 4 утра.
Как уточнили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, дом находится в Основянском районе — после взрыва разрушен один из подъездов.
Из-под завалов удалось спасти одного человека — 86-летняя женщина жила на втором этаже. На месте все еще работают спасатели.
Предварительно — жертв и пострадавших нет. Разбирают завалы.
Еще две точки попадания — двор возле склада в том же районе и школа в соседнем Слободском районе города. Местные жители сообщают, что это уже второй "прилет" по учебному заведению.
По области за сутки также произошли 11 пожаров из-за российских обстрелов. Из них по пять в Чугуевском и Изюмском районах и один в Богодуховском. Загорелись жилой дом, хозпостройки, производственные сооружения, машины, свалка и трава. В Богодуховском районе есть пострадавший — в больницу направили 41-летнего мужчину.
"Телеграф" также сообщает, что количество жертв обстрела многоэтажки в Часовом Яру на Донетчине увеличилось до 17 человек, еще более 20 могут оставаться под завалами.
Количество обстрелов вдоль линии фронта все увеличивается — согласно данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются сдержать украинские Силы обороны на позициях, чтобы не дать перейти в наступление.