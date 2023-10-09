россия прямо в ООН признала умышленный удар по Грозе и убийство 52 гражданских, обозвав их "неонацистами": сеть в гневе

Представители страны-оккупанта продолжают цинично оправдывать свой террор

После российского теракта в селе Гроза в Харьковской области, где ракетный удар по кафе убил полсотни мирных жителей, страна-оккупант попыталась оправдать свой поступок, заявив, что там якобы собрались "неонацисты".

Как заявил во время выступления в штаб-квартире ООН постоянный представитель россии василий небензя, в момент удара там проходили похороны "одного из высокопоставленных украинских националистов".

"Разумеется, в них участвовало множество его подельников-неонацистов. Неслучайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста", — заявил небензя.

При этом он намекнул, что удары по украинским гражданским объектам якобы являются ударами по местам базирования украинских военных и "иностранных наемников".

В сети его заявление вызвало волну негодования.

Как сообщал "Телеграф", 4 октября россияне ударили по селе Гроза в Харьковской области. Удар пришелся по кафе, где местные жители поминали односельчанина, который погиб, защищая Украину. Погибло 52 человека, среди которых 6-летний ребенок.