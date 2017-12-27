Знаменательные события в истории: 27 декабря 2017 года

Праздники:

День апостола и евангелиста Иоанна.

История:

537 - В столице Византийской империи Константинополе освящен Храм Святой Софии.

1831 - Чарльз Дарвин взошёл на борт корабля «Бигль», чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.

1897 - В Париже состоялась премьера комедии Эдмона Ростана "Сирано де Бержерак".

1945 - Основан Международный валютный фонд.

1978 — в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.

1979 - Советские военные убили президента Афганистана Хафизулла Амина.

2004 — зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

Родились в этот день:

1571 - Иоганн Кеплер, немецкий математик, астроном, оптик и астролог.

1773 - Джордж Кэйли, английский ученый и изобретатель.

1901 - Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.

1934 - Лариса Латынина (Дирий), украинская спортсменка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр

1948 - Жерар Депардье, французский актер, ресторатор, винодел.

1971 - Сергей Бодров, российский актер, режиссер, сценарист.

1974 - Алена Винницкая, певица, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".

1981 - Эмили Де Рэвин, австралийская киноактриса.

Ушли из жизни:

1944 - Эми Бич, американская пианистка и композитор.

2007 - Беназир Бхутто, премьер-министр Исламской республики Пакистан (в 1988-1990 и 1993-1996 годах).

2016 - Кэрри Фишер, американская киноактриса.

Именины:

Иларион, Николай.