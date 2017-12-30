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Самые важные события в Украине и мире за 2017 год
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Знаменательные события в истории: 30 декабря 2017 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 30 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.

История:

1927 - В Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки.

Родились в этот день:

41 - Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).

1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.

1912 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.

Ушли из жизни:

1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II.

1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат.

2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.

Именины:

Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Сергей.

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Все по теме:

30 декабря, Знаменательные события, Именины, История, Праздник.
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