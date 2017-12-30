https://telegraf.com.ua/files/2017/12/golden-clock-for-a-better-year-happy-new-year-2016_5120x3200-150x90.jpg События истории https://telegraf.com.ua/history/3818419-znamenatelnyie-sobyitiya-v-istorii-30-dekabrya-2017-goda.html
Знаменательные события в истории: 30 декабря 2017 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com
В этот день, 30 декабря - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День памяти пророка Даниила и святых трех отроков Анании, Азарии и Мисаила.
История:
1927 - В Токио открылась линия метрополитена — первая за пределами Европы и Америки.
Родились в этот день:
41 - Тит Флавий Веспасиан, 10-й Римский император (79-81).
1865 - Редьярд Киплинг, английский писатель, поэт и новеллист, Нобелевский лауреат.
1912 - Андрей Сова, советский актер театра и кино, Народный артист Украины.
Ушли из жизни:
1916 - Григорий Распутин русский целитель, фаворит семьи императора Николая II.
1944 - Ромен Роллан французский писатель, Нобелевский лауреат.
2004 - Арти Шоу американский джазовый кларнетист, композитор и писатель.
Именины:
Даниил, Денис, Иван, Никита, Петр, Сергей.
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