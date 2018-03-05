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В японской гробнице найдена точная карта звездного неба
05:16 Сегодня Телеграф
old.archeo-news
Фото: old.archeo-news

В поселении Асука, расположенном в Японии, археологам удалось найти древнюю гробницу, внутри которой была обнаружена точная карта звездного неба.

Недалеко от поселения Асука, распложённого в Японии, в ходе раскопок в 1983 археологи нашли гробницу Китора, захоронение в которой датируется специалистами 7 веком нашей эры. В этой же гробнице обнаружена уникальная карта звездного неба, которую ее автор составил в 1 века до нашей эры.

На стенках гробницы присутствуют искусно выполненные изображения красного феникса, черной черепахи, белого тигра и синего дракона. Причем, расположение изображений соответствует югу, северу, западу и востоку.

Но именно изображение звездного неба исследователи определи, как наиболее ценную находку – на нем 68 созвездий, а также три правильных круга, иллюстрирующих движение небесных тел в небе. С помощью данной карты у астрономов получилось определить время зимнего и летнего равноденствия.

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Все по теме:

Астрономия древности, Гробница, Карта звездного неба, Япония.
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