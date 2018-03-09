Знаменательные события в истории: 9 марта 2018 года
В этот день, 9 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день ди-джея.
История:
1776 - В Лондоне вышла книга Адама Смита "Исследования о природе и причинах богатства народов".
1796 - бракосочетание Наполеона Бонапарта и Жозефины Богарне.
1822 - Чарльз Грэм из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.
1858 - житель Филадельфии Альберт Поттс запатентовал уличный почтовый ящик.
1918 - Центральная Рада Украины возвращена в Киев.
1924 - Италия провела аннексию независимого города Риеки.
1930 - в Киеве начался суд над представителями интеллигенции, обвиняющимися в создании Союза освобождения Украины.
1959 - В продажу поступили первые куклы Барби.
1964 - с конвейера сошел первый "Ford Mustang" - основатель класса небольших спортивных автомобилей "Pony Car".
1966 - правительство Франции заявило о выходе страны из военной организации НАТО.
1977 - в США и Канаде запрещено использование сахарина в пище и медикаментах.
1990 - в Берлине начались переговоры об объединении Германии.
2001 - массовые акции протеста в Киеве в рамках акции "Украина без Кучмы".
2010 - верхняя палата парламента Индии большинством голосов одобрила законопроект, согласно которому треть мест в национальном парламенте должна быть предоставлена женщинам.
Родились в этот день:
1814 - Тарас Шевченко, украинский поэт и художник.
1934 - Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.
1955 - Орнелла Мути, итальянская киноактриса.
Ушли из жизни:
1943 - Отто Фрейндлих, немецкий живописец и скульптор.
1993 - Сирил Норткот Паркинсон, английский историк, автор знаменитого закона.
1994 - Чарльз Буковски, американский поэт и писатель.
1997 - Notorious B.I.G, американский рэпер.
2017 - Говард Ходжкин, британский живописец.
Именины:
Иван, Иларион.