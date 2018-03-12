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Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года
07:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 12 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники: 

День посадки деревьев в Китае.

День Содружества наций.

День Канберры в Австралии.

История:

1365 - Основан Венский университет.

1839 - В балете впервые использовано платье под названием "пачка".

1928 - бывшая английская колония Мальта стала британским доминионом.

1940 - Подписан договор о завершении советско-финской войны.

2011 - на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз

Родились в этот день:

1925 - Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.

1946 - Лайза Миннелли, американская певица и актриса, обладательница премии "Оскар".

Ушли из жизни:

1955 - Чарли Паркер, американский джазовый саксофонист и композитор.

2015 - Терри Пратчетт , английский писатель, автор цикла "Плоский мир" (сатирическое фэнтези).

Именины: 

Артемий, Антон, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.

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12 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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