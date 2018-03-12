Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года
В этот день, 12 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День посадки деревьев в Китае.
День Содружества наций.
День Канберры в Австралии.
История:
1365 - Основан Венский университет.
1839 - В балете впервые использовано платье под названием "пачка".
1928 - бывшая английская колония Мальта стала британским доминионом.
1940 - Подписан договор о завершении советско-финской войны.
2011 - на японской АЭС "Фукусима-1", пострадавшей в результате землетрясения, произошёл взрыв. Уровень радиации возле станции превысил норму в 20 раз
Родились в этот день:
1925 - Гарри Гаррисон, американский писатель-фантаст.
1946 - Лайза Миннелли, американская певица и актриса, обладательница премии "Оскар".
Ушли из жизни:
1955 - Чарли Паркер, американский джазовый саксофонист и композитор.
2015 - Терри Пратчетт , английский писатель, автор цикла "Плоский мир" (сатирическое фэнтези).
Именины:
Артемий, Антон, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей.