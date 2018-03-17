Знаменательные события в истории: 17 марта 2018 года
В этот день, 17 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Ирландия - День святого Патрика.
США, Бостон - День эвакуации (в 1776 году английские войска эвакуируются из Бостона).
Италия, Древний Рим - в честь богов Либера, Либеры и Цереры (божества земледелия и плодородия) отмечался праздник либералии.
Таиланд - День национального бокса Муай Тай.
Родительская суббота четвертой седмицы святой Четыредесятницы.
История:
1521 - экспедиция Фернана Магеллана открыла Филиппины, ступив на один из островов архипелага - Хомонхон.
1861 - провозглашено Итальянское королевство.
1861 - Обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права.
1917 - в Киеве образована Центральная Рада (Центральный совет) под председательством историка М. С. Грушевского.
1951 - Украинская Повстанческая Армия (УПА) призвала США помочь ей в борьбе с Советским Союзом.
1959 - в ночь на 17 марта Далай-лама XIV и его сторонники бежали из Тибета в индийский город Дхарамсала. Там было сформировано тибетское правительство в изгнании, существующее по сей день.
1969 - Голда Меир избрана премьер-министром Израиля.
1980 - английский парламент проголосовал за бойкот московской Олимпиады.
1992 - Министерство юстиции Украины зарегистрировало украинское казачество.
Родились в этот день:
1885 - Генри Тейлор, британский пловец, трехкратный олимпийский чемпион.
1951 - Курт Рассел, американский киноактер, сценарист, продюсер.
Ушли из жизни:
1680 - Франсуа Ларошфуко, французский писатель-моралист.
1956 - Ирен Жолио-Кюри, французский физик, Нобелевский лауреат.
1976 - Лукино Висконти, итальянский режиссер театра и кино, сценарист, один из основоположников неореализма.
Именины:
Георгий, Герасим, Даниил, Павел, Ульяна, Яна.