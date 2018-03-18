Знаменательные события в истории: 18 марта 2018 года
В этот день, 18 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины.
День работника налогового и таможенного дела Украины.
Аруба - день флага и гимна.
Франция - День Парижской коммуны (с 20 февраля 1872).
Южная Осетия - День памяти жертв трагедии, произошедшей в селе Ередви в 1991 году.
Белоруссия - День Внутренних войск Республики.
Монголия - День военных, Мужской праздник.
История:
1917 - В Киеве открывается первая украинская гимназия.
1931 - В США началось производство первых электрических бритв.
1965 - Первый в истории выход человека в открытый космос.
1992 - Компания Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1.
1999 - Начала работу блог-платформа "Живой журнал".
2004 - Рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.
2014 - В Украине была объявлена первая волна частичной мобилизации через агрессию РФ против Украины.
Родились в этот день:
1837 - Стивен Гровер Кливленд, 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.
1886 - Курт Коффка, немецко-американский психолог.
1959 - Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер.
1976 - Джованна Антонелли, бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер.
1979 - Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок группы Maroon 5.
1989 - Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.
Ушли из жизни:
1980 - Эрих Фромм, немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма.
2008 - Энтони Мингелла, английский режиссер.
2016 - Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссёр, сценарист, народный артист Украины.
Именины:
Адриан, Давид, Иван, Кирилл, Марк, Николай, Петр.