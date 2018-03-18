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Знаменательные события в истории: 18 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 18 марта 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 18 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения Украины.

День работника налогового и таможенного дела Украины.

Аруба - день флага и гимна.

Франция - День Парижской коммуны (с 20 февраля 1872).

Южная Осетия - День памяти жертв трагедии, произошедшей в селе Ередви в 1991 году.

Белоруссия - День Внутренних войск Республики.

Монголия - День военных, Мужской праздник.

История:

1917 - В Киеве открывается первая украинская гимназия.

1931 - В США началось производство первых электрических бритв.

1965 - Первый в истории выход человека в открытый космос.

1992 - Компания Майкрософт представляет операционную систему Windows 3.1.

1999 - Начала работу блог-платформа "Живой журнал".

2004 - Рекордно близко от Земли (43 тыс. км) пролетел астероид.

2014 - В Украине была объявлена первая волна частичной мобилизации через агрессию РФ против Украины.

Родились в этот день:

1837 - Стивен Гровер Кливленд, 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.

1886 - Курт Коффка, немецко-американский психолог.

1959 - Люк Бессон, французский кинорежиссер, сценарист и продюсер.

1976 - Джованна Антонелли, бразильская актриса, фотомодель, телеведущая, продюсер.

1979 - Адам Ноа Левин, американский певец, вокалист и гитарист поп-рок группы Maroon 5.

1989 - Лили Коллинз, англо-американская актриса и фотомодель.

Ушли из жизни:

1980 - Эрих Фромм, немецко-американский психолог и социолог, представитель неофрейдизма.

2008 - Энтони Мингелла, английский режиссер.

2016 - Лесь Танюк, украинский политик, писатель, режиссёр, сценарист, народный артист Украины.

Именины:

Адриан, Давид, Иван, Кирилл, Марк, Николай, Петр. 

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Все по теме:

18 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 14 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 13 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 12 марта 2018 года

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