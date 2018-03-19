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Знаменательные события в истории: 19 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 19 марта 2018 года
06:59 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 19 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день клиента.

История:

1474 - В Венеции принят закон об охране авторских прав на изобретения.

1899 - Открыта первая в Петербурге станция "скорой помощи".

1917 - в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе". Во время первого украинского праздника Свободы демонстрантами разоружается полиция.

1918 - В США принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса.

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров".

2003 - президент США Джордж Буш объявил ультиматум Саддаму Хусейну, фактически возвестив о начале войны против Ирака. Поддержали заявление лидеры Великобритании, Японии, Турции и Австралии, против выступили во Франции, Китае и Канаде.

2016 - Катастрофа Boeing 737 в Ростове-на-Дону.

Родились в этот день:

1900 - Фредерик Жолио-Кюри, французский физик, общественный деятель, Нобелевский лауреат.

1930 - Лина Костенко, украинская поэтесса.

1931 - Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса и художница.

1955 - Брюс Уиллис, американский киноактер, продюсер, музыкант, бизнесмен.

1963 - Нина Ананиашвили, грузинская и российская балерина, Народная артистка России и Грузии.

1978 - Ленка Крипач, австралийская певица.

Ушли из жизни:

1964 - Норберт Винер, американский ученый, основоположник кибернетики.

2008 - Артур Кларк, английский писатель, учёный, футуролог и изобретатель.

Именины:

Аркадий, Елена, Константин, Максим, Федор. 

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19 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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