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Знаменательные события в истории: 23 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 23 марта 2018 года
07:11 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 23 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день метеорологии.

Украина - Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства.

История:

1839 - День рождения выражения "O.K." (ныне — популярное "о’кей").

1876 - Павел Яблочков получил патент на изобретенную им "электрическую свечу".

1891 - Впервые была использована сетка на футбольных воротах.

1900 - Археологи обнаружили на Крите остатки легендарного Лабиринта - дворца Минотавра.

1994 - авиакатастрофа А-310 компании "Аэрофлот" под Междуреченском.

2001 - В Тихом океане затоплена орбитальная станция "Мир".

2007 - катастрофа Ил-76 авиакомпании ТрансАвиаЭкспорт в Могадишо.

Родились в этот день:

1749 - Пьер-Симон Лаплас французский математик и астроном.

1900 - Хасан Фатхи египетский архитектор.

1942 - Михаэль Ханеке, австрийский кинорежиссер, лауреат "Оскара", двукратный обладатель "Золотой пальмовой ветви".

1973 - Джейсон Фредерик Кидд, американский баскетболист, двукратный олимпийский чемпион

1977 - Максим Маринин, российский фигурист, двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион.

Ушли из жизни:

1842 – Стендаль, французский писатель.

1994 - Джульетта Мазина, итальянская актриса.

2011 - Элизабет Тейлор, англо-американская киноактриса.

Именины:

Анастасия, Василиса, Галина, Денис, Иван, Леонид, Марк, Ника. 

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Все по теме:

23 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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