Знаменательные события в истории: 24 марта 2018 года
В этот день, 23 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Час Земли.
Всемирный день борьбы с туберкулезом.
Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв.
История:
1603 - король Шотландии стал королем Англии под именем Яков I после смерти королевы Елизаветы I.
1882 - Роберт Кох выступил с сенсационным сообщением — ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.
1930 - карликовая планета Плутон получает свое нынешнее имя.
1949 - впервые во время церемонии вручения "Оскаров" лучшим был назван иностранный фильм — английская экранизация "Гамлета". Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актёром, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм "Сокровища Сьерра-Мадре".
1972 - на американские киноэкраны вышел фильм "Крестный отец".
1993 - президент ЮАР Фредерик де Клерк заявил, что страна создала шесть атомных бомб, но уничтожила их после 1989 года.
1999 - начало бомбардировок НАТО военных и гражданских объектов в городах Югославии, включая столицу - Белград.
2008 - в Олимпии зажжен олимпийский огонь Пекинской олимпиады.
2015 - под городом Динь-ле-Бен во Французских Альпах разбился Airbus A320-211. По предварительным данным, погибли все 150 человек на борту.
Родились в этот день:
1834 - Уильям Моррис, английский художник и дизайнер, поэт и издатель.
1874 - Гарри Гудини, американский иллюзионист.
1930 - Стив МакКуин, американский киноактер.
1956 - Стив Баллмер, президент корпорации "Microsoft".
1977 - Джессика Честейн, американская киноактриса.
1979 - Гайтана, украинская певица, участница конкурса "Евровидение-2012".
1987 - Мария Вальверде, испанская киноактриса.
Ушли из жизни:
1905 - Жюль Верн, французский писатель-фантаст.
2002 - Сезар Мильштейн, аргентинский и британский иммунолог, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1984).
2016 - Роже Цицеро, немецкий поп- и джаз-исполнитель, представитель Германии на Евровидении 2007.
Именины:
Василий, Георгий, Ефим.