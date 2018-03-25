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Знаменательные события в истории: 25 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 25 марта 2018 года
07:03 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 25 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли.

Международный день солидарности с сотрудниками, содержащимися под стражей и пропавшими без вести.

День службы безопасности Украины.

История:

421 - День основания Венеции.

1532 - В Риме была опубликована "История Флоренции" Никколо Макиавелли.

1821 - Провозглашена независимость Греции от Оттоманской империи.

1949 - Состоялась массовая депортация нескольких десятков тысяч жителей Эстонии, Литвы и Латвии в Сибирь.

1997 - У берегов Эквадора обнаружен легендарный морской клад.

2002 - Обнаружен ген эпилепсии.

2008 - Начало операции на острове Ндзуани.

Родились в этот день:

1867 - Артуро Тосканини, итальянский дирижер.

1947 - Элтон Джон, английский певец, композитор и пианист.

1962 - Марсия Кросс, американская актриса, наиболее известная по роли доктора Кимберли Шоу в "Мелроуз Плейс".

1965 - Сара Джессика Паркер, американская актриса (наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе»), продюсер.

1965 - Стефка Костадинова, действующая рекордсменка мира в прыжках в высоту.

1976 - Владимир Кличко, украинский боксёр-тяжеловес, олимпийский чемпион 1996 года, чемпион мира среди профессионалов по версии WBO.

1979 - Ли Пейс, американский актер, известен как исполнитель роли Трандуила в кинотрилогии "Хоббит".

1982 - Алекс Мескини, бразильский футболист, игрок Коринтианса, игрок национальной сборной Бразилии.

Ушли из жизни:

1918 - Клод Дебюсси, французский композитор, пианист, дирижер, музыкальный критик.

 1999 - Вячеслав Черновол, украинский политический деятель, один из основателей Народного руха Украины.

Именины:

Александр, Владимир, Георгий, Дмитрий, Иван, Сергей. 

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Все по теме:

25 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 20 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 19 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 18 марта 2018 года

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