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Знаменательные события в истории: 27 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 27 марта 2018 года
07:23 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 27 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день театра.

История:

1783 - Моцарт подарил валторнисту Йозефу Игнацу Лейтгебу авторскую рукопись партитуры концерта.

1841 - Опробована первая паровая пожарная машина.

1893 - Часовая фирма Longines зарегистрировала свой логотип.

1977 - На Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибло 583 человека.

1990 - В Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.

Родились в этот день:

1845 - Вильгельм Рентген, немецкий физик, Нобелевский лауреат.

1899 - Глория Свенсон, американская актриса кино, театра и телевидения.

1948 - Алексей Жарков, советский и российский актер театра и кино, Народный артист России.

1963 - Квентин Тарантино, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер.

1970 - Мэрайя Кэри, американская поп, ритм-энд-блюз певица, автор песен, музыкальный продюсер и актриса.

1975 - Стэйси Фергюсон, вокалистка Black Eyed Peas.

Ушли из жизни:

1968 - Юрий Гагарин, советский летчик-космонавт, первый космонавт Земли, Герой Советского Союза.

1972 - Морис Эшер, голландский художник.

2006 - Станислав Лем, польский писатель, фантаст, философ, публицист, футуролог.

Именины:

Михаил, Ростислав. 

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Все по теме:

27 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 24 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 23 марта 2018 года Знаменательные события в истории: 22 марта 2018 года

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