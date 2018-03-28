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Знаменательные события в истории: 28 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 28 марта 2018 года
07:12 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 28 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

День памяти мученика Никандра Египтянина.

История:

1709 - День рождения саксонского фарфора.

1797 - В США запатентована первая стиральная машина.

1845 - Из-за аннексии Соединенными Штатами Техаса, Мексика разорвала дипломатические отношения с Вашингтоном. .

1891 - Состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

1910 - В Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 - Турецкие власти изгнали евреев из Тель-Авива.

1917 - Впервые заседанием Центральной Рады руководил Михаил Сергеевич Грушевский.

1930 - города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия - Стамбул и Анкара.

1979 - произошла одна из самых тяжелых аварий в истории ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США.

1993 - Вспышка сверхновой звезды SN 1993J в галактике M81. В то время она была второй по яркости сверхновой, наблюдаемой в XX веке. Первой сверхновой была SN 1987A, которая взорвалась в соседней галактике Большое Магелланово Облако в 1987 году.

Родились в этот день:

1868 - Максим Горький,  советский писатель, драматург, общественный деятель.

1968 - Айрис Чан, американская писательница, историк, журналист.

1970 - Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист.

1986 - Леди Гага, американская певица, обладательница 6 премий Грэмми.

1990 - Екатерина Боброва, российская фигуристка, олимпийская чемпионка (2014).

Ушли из жизни:

1941 - Вирджиния Вулф, английская писательница, литературный критик.

1969 - Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953-1960), американский государственный и военный деятель.

2004 - Питер Устинов, английский писатель, актер, режиссер.

Именины:

Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей. 

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Все по теме:

28 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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