Насколько мощной была советская термоядерная "Царь-бомба" (Видео)

Про угрозу ядерного оружия мировой цивилизации знают все. Но какие именно последствия возымеет применение мощнейшего взрывного устройства за всю историю человечества?

«Царь-бомба» (она же АН602) является термоядерной авиационной бомбой, созданной в СССР в 1954–1961 годы. Она представляет собой самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества.

Полную энергию взрыва оценивают в диапазоне от 57 до 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.

Опытный образец АН602 испытали 30 октября 1961 года: в качестве носителя выступил стратегический бомбардировщик Ту-95.

Масса и габариты бомбы были таковы, что применять ее в реальных условиях войны против США было невозможно.

Зато полученные в ходе создания «Царь-бомбы» технологии легли в основу новых изделий, выпускавшихся серийно.