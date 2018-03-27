Насколько мощной была советская термоядерная "Царь-бомба" (Видео)
Полную энергию взрыва "Царь-бомбы" оценивают в диапазоне от 57 до 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
Про угрозу ядерного оружия мировой цивилизации знают все. Но какие именно последствия возымеет применение мощнейшего взрывного устройства за всю историю человечества?
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«Царь-бомба» (она же АН602) является термоядерной авиационной бомбой, созданной в СССР в 1954–1961 годы. Она представляет собой самое мощное взрывное устройство за всю историю человечества.
Полную энергию взрыва оценивают в диапазоне от 57 до 58,6 мегатонны в тротиловом эквиваленте.
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Опытный образец АН602 испытали 30 октября 1961 года: в качестве носителя выступил стратегический бомбардировщик Ту-95.
Масса и габариты бомбы были таковы, что применять ее в реальных условиях войны против США было невозможно.
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Зато полученные в ходе создания «Царь-бомбы» технологии легли в основу новых изделий, выпускавшихся серийно.