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Знаменательные события в истории: 31 марта 2018 года

Знаменательные события в истории: 31 марта 2018 года
07:22 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 31 марта - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники: 

Международный день резервного копирования (День бэкапа).

История:

1889 - В Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни.

1893 - Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную "молнией".

1966 - В СССР был осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны.

2017 - на аэродроме Святошин в Киеве совершил первый полёт самолёт Ан-132D, разрабатываемый АНТК "Антонов".

Родились в этот день:

1596 - Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог.

1954 - Лайма Вайкуле, латвийская и российская эстрадная певица, актриса.

1955 - Ангус Янг, гитарист австралийской рок-группы AC/DC.

1970 - Аленка Братушек, словенский политический деятель, премьер-министр Словении.

1971 - Павел Буре, советский и российский хоккеист, призер Олимпийских игр.

1971 - Юэн Макгрегор, шотландский киноактер.

1972 - Алена Бабенко, российская актриса.

1972 - Факундо Арана, аргентинский актёр.

1974 - Натали, российская эстрадная певица.

Ушли из жизни:

1727 - Исаак Ньютон, английский физик, астроном, математик, заложивший основы классической механики.

1993 - Брэндон Ли, американский киноактер.

Именины: 

Григорий, Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим. 

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31 марта, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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