Знаменательные события в истории: 7 апреля 2018 года
В этот день, 7 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день здоровья.
Благовещение Пресвятой Богородицы.
История:
1795 - Во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер.
1805 - В Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена.
1827 - Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня.
1994 - начало геноцида в Руанде (убийство премьер-министра и бельгийцев из охраны, за 100 дней погибли 937 тысяч человек).
2003 - американские войска заняли столицу Ирака город Багдад.
2009 - массовые беспорядки в Кишиневе, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.
2010 - вторая революция в Кыргызстане.
Родились в этот день:
1770 - Уильям Уордсуорт, английский поэт-романтик, основатель "озерной школы".
1784 - Александр Тургенев, русский историк и политический деятель.
1893 - Аллен Даллес, американский государственный деятель, первый директор ЦРУ.
1915 - Билли Холидей, американская джазовая певица.
1930 - Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.
1954 - Джеки Чан, китайский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.
Ушли из жизни:
1614 - Эль Греко, испанский художник.
1947 - Генри Форд, американский промышленник, основатель компании "Форд".
Именины:
Тихон.