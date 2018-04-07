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Знаменательные события в истории: 7 апреля 2018 года
07:15 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 7 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Всемирный день здоровья.

Благовещение Пресвятой Богородицы.

История:

1795 - Во Франции принят Закон о введении Метрической системы мер.

1805 - В Вене состоялась премьера Третьей симфонии Людвига ван Бетховена.

1827 - Английский фармацевт Джон Уокер продал адвокату Никсону первые спички, какие мы их знаем сегодня.

1994 - начало геноцида в Руанде (убийство премьер-министра и бельгийцев из охраны, за 100 дней погибли 937 тысяч человек).

2003 - американские войска заняли столицу Ирака город Багдад.

2009 - массовые беспорядки в Кишиневе, вызванные результатами прошедших парламентских выборов.

2010 - вторая революция в Кыргызстане.

Родились в этот день:

1770 - Уильям Уордсуорт, английский поэт-романтик, основатель "озерной школы".

1784 - Александр Тургенев, русский историк и политический деятель.

1893 - Аллен Даллес, американский государственный деятель, первый директор ЦРУ.

1915 - Билли Холидей, американская джазовая певица.

1930 - Ив Роше, французский предприниматель, создатель компании Yves Rocher.

1954 - Джеки Чан, китайский и американский актер и каскадер, кинорежиссер, продюсер, сценарист.

Ушли из жизни:

1614 - Эль Греко, испанский художник.

1947 - Генри Форд, американский промышленник, основатель компании "Форд".

Именины:

Тихон. 

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Все по теме:

7 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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