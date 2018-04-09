Знаменательные события в истории: 9 апреля 2018 года
В этот день, 9 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Боливия - День конституции.
Грузия - День национального единства.
Республика Косово - День конституции.
США - День Аппоматокса (с 1865 года).
Тунис - День жертв.
Филиппины - День доблести.
Финляндия - День финского языка (или День Микаэля Агриколы).
Матрена Настовица, Полурепица.
История:
1682 - Путешественник Рене де Ла Саль провозгласил владением Франции большую американскую территорию.
1782 - В Париже открылся один из крупнейших театров Франции "Одеон".
1966 - Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг.
1989 - Американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши.
2005 - Принц Уэльский Чарльз и Камилла Паркер-Боулз обвенчались в ратуше города Виндзор.
2015 - Украина запретила нацистскую и коммунистическую символику.
Родились в этот день:
1821 - Шарль Бодлер, французский поэт и критик, классик французской и мировой литературы.
1898 - Поль Робсон, американский певец, актер и правозащитник.
1926 - Хью Хефнер (ум. 2017), основатель журнала "Playboy".
1933 - Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.
1966 - Синтия Никсон, американская актриса и театральный режиссер.
1990 - Кристен Стюарт, американская актриса.
Ушли из жизни:
1553 - Франсуа Рабле, французский писатель, ученый, философ, общественный деятель.
1626 - Френсис Бэкон, английский философ.
Именины:
Ефрем, Иван, Павел.