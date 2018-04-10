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Знаменательные события в истории: 10 апреля 2018 года
07:06 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 10 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день движения сопротивления.

День братьев и сестер.

День освобождения Одессы.

День памяти Преподобного Илариона.

История:

1710 - В Англии вступил в силу закон об авторском праве.

1864 - Во Львове начал работу первый профессиональный украинский театр "Русская беседа" ("Русьска бесіда", от названия "русы", "русины" - этнос, населяющий Западную Украину).

1912 - Британский лайнер "Титаник" вышел из Саутгемптонского порта в свое первое и последнее плавание.

1944 - Одесса была освобождена от немецко-фашистских захватчиков.

1973 - Фотограф-папарацци Рон Галелла проиграл судебное дело против Жаклин Онассис.

2010 - Катастрофа Ту-154 в Смоленске: погибли 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и другие видные деятели государства.

Родились в этот день:

1887 - Бернардо Усай, аргентинский физиолог, Нобелевский лауреат.

1937 - Белла Ахмадулина, советская поэтесса, писательница, переводчица.

1952 - Стивен Сигал, американский и российский актер, сценарист, продюсер, режиссер, мастер айкидо.

1982 - Надежда Грановская, украинская певица.

Ушли из жизни:

1794 - Антонио Ринальди, итальянский и русский архитектор.

1979 - Нино Рота, итальянский композитор.

2009 - Евгений Весник, советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.

2010 - Лех Качиньский (р. 1949), президент Польши (погиб в авиакатастрофе).

Именины:

Василий, Иван, Иларион, Николай, Степан. 

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Все по теме:

10 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 4 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 3 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 2 апреля 2018 года

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