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Знаменательные события в истории: 11 апреля 2018 года
07:14 Сегодня Телеграф
Фото: pixabay.com

В этот день, 11 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.

Песах.

История:

1909 - Был основан город Тель-Авив.

1919 - Создана Международная организация труда (МОТ).

1945 - Произошло вооруженное восстание узников концлагеря Бухенвальд.

2008 - впервые за историю независимой Украины было определено 100 великих украинцев. Произошло это в 21:35 в прямом эфире телеканала "Интер".

2011 - произошел взрыв на станции "Октябрьская" минского метрополитена.

Родились в этот день:

1965 - Ирина Безрукова, российская актриса театра и кино, телеведущая, общественный деятель.

1966 - Лиса Стэнсфилд, английская певица.

1971 - Оливер Ридель, бас-гитарист немецкой группы Rammstein.

1973 - Дженнифер Эспозито, американская актриса.

1974 - Тришиа Хелфер, канадская актриса и модель.

1981 - Алессандра Амбросио, бразильская супермодель.

Ушли из жизни:

1895 - Юлиус Лотар Мейер, немецкий химик.

1979 - Леонид Быков, советский актер, режиссер, сценарист.

2007 - Курт Воннегут, американский писатель, сатирик.

2014 - Сергей Непобедимый, советский конструктор ракетного вооружения, академик.

Именины:

Иван, Кирилл, Марк, Филипп. 

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11 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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