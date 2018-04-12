Знаменательные события в истории: 12 апреля 2018 года
Сегодня Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).
Праздники:
Всемирный день авиации и космонавтики (Международный день полета человека в космос).
История:
1633 - В Риме начался процесс над Галилео Галилеем.
1796 - Наполеон Бонапарт в сражении при Монтенотте одержал свою первую серьезную победу.
1871 - Парижская коммуна приняла декрет о низвержении Вандомской колонны.
1961 - Впервые человек совершил полет в космос.
Родились в этот день:
1892 - Джонни Доддс американский кларнетист, джазовый музыкант.
1933 - Монсеррат Кабалье испанская оперная певица (сопрано).
1941 - Бобби Мур английский футболист.
1949 - Юрий Куклачев советский и российский артист цирка, клоун, Народный артист РСФСР.
Ушли из жизни:
1888 - Людвиг Нобель шведский предприниматель и изобретатель, брат Альфреда Нобеля.
1945 - Франклин Рузвельт 32-й президент США (1933-1945), единственный кто занимал этот пост более двух сроков.
1986 - Валентин Катаев советский писатель, поэт и драматург.
Именины:
Захар, Иван.