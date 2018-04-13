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Знаменательные события в истории: 13 апреля 2018 года

Знаменательные события в истории
07:23 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Сегодня Всемирный день рок-н-ролла.

Праздники:

Всемирный день рок-н-ролла.

Великий (Чистый) четверг.

Ипатий Чудотворец.

История:

1895 - При раскопках Помпей были найдены горы сокровищ.

1944 - Симферополь освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Родились в этот день:

70 до н.э. - Гай Цильний Меценат римский аристократ, покровитель художников, артистов, музыкантов.

1743 - Томас Джефферсон 3-й президент США (1801–1809), автор Декларации независимости США.

1955 - Ирина Хакамада российский политик и государственный деятель, писатель, теле и радиоведущая.

1963 - Гарри Каспаров российский шахматист, 13-й чемпион мира, шахматный литератор и политик.

Ушли из жизни:

1695 - Жан де Лафонтен французский литератор и баснописец.

1972 - Борис Курчатов советский ученый-радиохимик, брат Игоря Курчатова.

Именины:

Анна, Вениамин, Иван, Иосиф.

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13 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, События.
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