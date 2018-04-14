https://telegraf.com.ua/files/2018/04/YaHquZ9HjczM1tq24IFA-150x90.jpg События истории https://telegraf.com.ua/history/4009242-znamenatelnyie-sobyitiya-v-istorii-14-aprelya-2018.html
Знаменательные события в истории: 14 апреля 2018
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников
В этот день, 14 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День Семаргла.
Начало солнечного Нового года в Индии.
Вайсаки - Новый год сикхов.
История:
1927 - Первый автомобиль "Вольво" сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге.
1929 - В Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако.
Родились в этот день:
1744 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий.
1892 - Клер Виндзор американская актриса немого кино.
Ушли из жизни:
1759 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист.
1930 - Владимир Маяковский советский поэт.
1980 - Джанни Родари итальянский детский писатель, автор "Приключений Чиполлино".
Именины:
Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
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