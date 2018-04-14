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Знаменательные события в истории: 14 апреля 2018

Знаменательные события в истории: 14 апреля 2018
07:10 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 14 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники: 

День Семаргла.

Начало солнечного Нового года в Индии.

Вайсаки - Новый год сикхов.

История:

1927 - Первый автомобиль "Вольво" сошел с конвейера в шведском городе Гетеборге.

1929 - В Монте-Карло проведен первый Гран-при Монако.

Родились в этот день:

1744 - Денис Фонвизин русский писатель, автор комедий.

1892 - Клер Виндзор американская актриса немого кино.

Ушли из жизни:

1759 - Георг Фридрих Гендель немецкий композитор и органист.

1930 - Владимир Маяковский советский поэт.

1980 - Джанни Родари итальянский детский писатель, автор "Приключений Чиполлино".

Именины: 

Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей. 

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Все по теме:

14 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Мероприятия, Праздники, Родились, Ушли из жизни.
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