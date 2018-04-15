Знаменательные события в истории: 15 апреля 2018 года

Праздники:

Международный день культуры.

Международный день цирка.

День экологических знаний.

День окружающей среды Украины.

День работников уголовного розыска Украины.

История:

1912 - В Атлантическом океане затонул пассажирский лайнер "Титаник".

1951 - В Лондоне состоялся первый конкурс красоты "Мисс Мира".

1989 - В Шеффилде во время футбольного матча погибли 96 зрителей.

Родились в этот день:

1452 - Леонардо да Винчи итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения.

1707 - Леонард Эйлер швейцарский, немецкий и российский математик, механик, физик, академик.

1858 - Эмиль Дюркгейм французский социолог, один из создателей социологии как самостоятельной.

1938 - Клаудия Кардинале итальянская киноактриса, общественный деятель.

1949 - Алла Пугачева российская поп-певица, примадонна отечественной эстрады, Народная артистка СССР.

Ушли из жизни:

1764 - Маркиза де Помпадур французская аристократка, официальная фаворитка короля Людовика XV.

1765 - Михаил Ломоносов первый русский ученый-естествоиспытатель, основатель МГУ.

1865 - Авраам Линкольн 16-й президент США (1861-1865), национальный герой, ликвидировавший рабство в США.

1990 - Грета Гарбо шведская и американская киноактриса.

Именины:

Георгий, Григорий, Ефим.