Знаменательные события в истории: 18 апреля 2018 года

Праздники:

Международный день памятников и исторических мест.

Всемирный день радиолюбителя.

День основания Общества Красного Креста на Украине.

История:

1902 Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

1906 В результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско.

Родились в этот день:

1917 Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1930 Натан Эйдельман советский писатель, историк, литературовед.

1940 Эдуард Ханок белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси.

Ушли из жизни:

1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог.

2008 - Жермена Тильон французский этнограф.

Именины:

Алексей, Марк, Николай, Платон, Семен.