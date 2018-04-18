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Знаменательные события в истории: 18 апреля 2018 года

Знаменательные события в истории
07:31 Сегодня Телеграф
Фото из открытых источников

Сегодня Международный день памятников и исторических мест.

Праздники:

Международный день памятников и исторических мест.

Всемирный день радиолюбителя.

День основания Общества Красного Креста на Украине.

История:

1902 Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.

1906 В результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско.

Родились в этот день:

1917 Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.

1930 Натан Эйдельман советский писатель, историк, литературовед.

1940 Эдуард Ханок белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси.

Ушли из жизни:

1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.

1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат

2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог.

2008 - Жермена Тильон французский этнограф.

Именины:

Алексей, Марк, Николай, Платон, Семен.

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События истории

Знаменательные события в истории: 13 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 12 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 11 апреля 2018 года

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