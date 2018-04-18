Знаменательные события в истории: 18 апреля 2018 года
Сегодня Международный день памятников и исторических мест.
Праздники:
Международный день памятников и исторических мест.
Всемирный день радиолюбителя.
День основания Общества Красного Креста на Украине.
История:
1902 Впервые в мире для опознания преступника была применена дактилоскопия.
1906 В результате землетрясения разрушена часть Сан-Франциско.
Родились в этот день:
1917 Георгий Вицин советский и российский актер театра и кино, Народный артист СССР.
1930 Натан Эйдельман советский писатель, историк, литературовед.
1940 Эдуард Ханок белорусский композитор-песенник, Народный артист Беларуси.
Ушли из жизни:
1945 - Джон Флеминг английский ученый-электротехник, изобретатель первой электронной лампы.
1955 - Альберт Эйнштейн немецкий физик, один из основателей современной физики, Нобелевский лауреат
2002 - Тур Хейердал норвежский путешественник, этнограф и археолог.
2008 - Жермена Тильон французский этнограф.
Именины:
Алексей, Марк, Николай, Платон, Семен.