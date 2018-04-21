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Знаменательные события в истории: 21 апреля 2018 года
07:18 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

В этот день, 21 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день цирка.

День астрономии. 

День окружающей среды Украины.

День рождения королевы Елизаветы II.

История:

1937 - Принят герб Украинской ССР.

1944 - Женщины во Франции получили избирательное право.

1954 - В Чехии начался процесс против "буржуазных националистов", среди которых был будущий лидер КПЧ Густав Гусак.

1956 - Песня Элвиса Пресли (Elvis Presley) "Heartbreak Hotel" становится его первой песней, вышедшей на первое место музыкального чарта "Billboard magazine".

1960 - Новой столицей Бразилии стал город Бразилиа, возведенный за четыре года по проекту архитектора Оскара Нимейра (Oscar Soares Filho Niemeyer). В этот день все три ветви власти республики одновременно были перенесены сюда из Рио-де-Жанейро.

1964 - Начал транслироваться британский телевизионный канал BBC 2.

1964 - При неудачной попытке запуска американского навигационного спутника "Транзит-5В" с ядерной энергетической установкой SNAP-9A на борту, находившиеся в ней 950 граммов плутония-238 рассеялись в земной атмосфере, вызвав существенное повышение естественного радиационного фона.

1979 - в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.

1983 - На смену однофунтовым банкнотам приходят однофунтовые монеты в Великобритании.

1989 - В Пекине на площади Тяньаньмэнь собирается около 100 тыс. студентов в связи с кончиной лидера китайских реформ Ху Яобана (Hu Yaobang).

Родились в этот день:

1837 - Фредрик Байер, датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат.

1864 - Макс Вебер, немецкий социолог, историк и экономист.

1926 - Елизавета II, королева Великобритании (с 1952 года).

1958 - Энди Макдауэлл, американская киноактриса и фотомодель.

1978 - Юкка Невалайнен, барабанщик финской пауэр-метал-группы "Nightwish".

1979 - Джеймс МакЭвой, шотландский актер.

1980 - Венсан Лекавалье, профессиональный канадский хоккеист, центральный нападающий.

1987 - Анастасия Приходько, украинская эстрадная певица.

Ушли из жизни:

1910 Марк Твен, американский писатель, журналист.

2010 - Хуан Антонио Самаранч, седьмой по счету Президент МОК.

2016 - Принс, американский певец, лауреат премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

Именины:

Ива, Мария, Сергей. 

 

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Все по теме:

21 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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