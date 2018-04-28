Знаменательные события в истории: 28 апреля 2018 года
В этот день, 28 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Всемирный день охраны труда.
Международный день ветеринарного врача.
История:
1914 - В США запатентован воздушный кондиционер.
1947 - Тур Хейердал отправился в путешествие на плоту "Кон-Тики".
1947 - Польские власти начали операцию "Висла" по выселению украинцев Лемковщины и Холмщины в Западную Польшу.
2001 - Полет первого космического туриста - американца Денниса Тито.
2008 - При посадке на буровую платформу "Таврида" в Черном море разбился украинский вертолет Ми-8. 17 пассажиров и три члена экипажа погибли.
Родились в этот день:
1758 - Джеймс Монро, 5-й президент США (1817–1825), американский государственный деятель и дипломат.
1865 - Ивасюк Николай Иванович, украинский художник и педагог, автор известного полотна "Въезд Богдана Хмельницкого в Киев"; репрессирован.
1868 - Георгий Феодосьевич Вороной, выдающийся украинский математик, создатель геометрии чисел, внес значительный вклад в развитие современной информатики.
1926 - Харпер Ли, американская писательница.
1937 - Саддам Хусейн, иракский государственный и политический деятель, президент Ирака (1979-2003).
1941 - Ирина Асмус, советская актриса, клоунесса.
1948 - Терри Пратчетт, английский писатель-фантаст.
1974 - Пенелопа Крус, испанская киноактриса и модель, обладательница премии "Оскар".
1981 - Джессика Альба, американская актриса.
Ушли из жизни:
1945 - Бенито Муссолини, итальянский политический деятель, лидер фашистской партии (НФП), диктатор.
2012 - Матилде Камю (р. 1919), испанская поэтесса.
Именины:
Александр, Андрей, Василиса, Виктор, Леонид, Лукьян, Трофим, Федор.