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Знаменательные события в истории: 29 апреля 2018 года

Знаменательные события в истории: 29 апреля 2018 года
07:20 Сегодня Телеграф

В этот день, 29 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный (Всемирный) день танца.

День памяти всех жертв применения химического оружия.

Всемирный день породненных городов. 

История:

1770 - Джеймс Кук высадился на восточном побережье Австралии в удобной и безопасной бухте.

1884 - Оксфордский университет согласился допускать женщин-студентов к экзаменам.

1897 - Английский физик Джозеф Томсон объявил об открытии им электрона.

1913 - Гидеон Сундбек запатентовал застежку "молния".

1918 - Центральная Рада приняла конституцию Украинской народной республики, которая так и не вступила в силу; По требованию германских властей была распущена Центральная Рада, ликвидирована социалистическая Украинская народная республика и образовано унитарное государство с марионеточным правительством - гетманат Павла Скоропадского.

1978 - В Дании отменена смертная казнь.

1992 - Национальная сборная Украины по футболу провела свой первый матч.

1993 - Елизавета II объявила, что Букингемский дворец будет впервые открыт для туристов, а сбор от продажи входных билетов пойдет на ремонт пострадавшего от пожара Виндзорского замка.

2011 - свадьба герцогини Кэтрин Элизабет Кембриджской и герцога Кембриджского Принца Уильяма.

Родились в этот день:

1785 - Карл фон Дрез, немецкий изобретатель.

1863 - Вильям Херст, американский газетный магнат и ведущий газетный издатель.

1899 - Дюк Эллингтон, американский пианист, аранжировщик, композитор, руководитель оркестра.

1958 - Мишель Пфайффер, американская актриса.

1970 - Ума Турман, американская актриса и модель.

Ушли из жизни:

1951 - Людвиг Витгенштейн, австро-английский философ и логик, представитель аналитической философии.

2011 - Владимир Крайнев, пианист, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

2014 - Боб Хоскинс, английский актер кино и телевидения, обладатель премий BAFTA и "Золотой глобус".

2016 - Дмитрий Гнатюк, украинский оперный и камерный певец.

Именины:

Василиса, Галина, Ирина, Михаил, Ника. 

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Все по теме:

29 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

Знаменательные события в истории: 24 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 23 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 22 апреля 2018 года

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