Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Понедельник, 30.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Порошенко назначил ответственного за наступление России на Украину
Новости: Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Макрон провел телефонный разговор с Путиным
Новости: Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Кто рассудит ответные полуфиналы Лиги чемпионов
Новости: На Землю надвигается магнитная буря
На Землю надвигается магнитная буря
X

Знаменательные события в истории: 30 апреля 2018 года

Знаменательные события в истории: 30 апреля 2018 года
07:35 Сегодня Телеграф

В этот день, 30 апреля - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день джаза.

Всемирный день породненных городов.

Международный день свечника.

День памяти святых жен-мироносиц.

Вальпургиева ночь.

День ребенка в Мексике.

День ветеранов вьетнамской войны в США.

История:

1789 - Джордж Вашингтон был единогласно избран первым президентом США.

1838 - Никарагуа отделилась от Центральноамериканской федерации.

1854 - Открытие первой железной дороги в Бразилии.

1877 - Французский поэт Шарль Кро (Charles Cros) передал Академии Наук описание первого граммофона.

1900 - Аннексия Гавайских островов Соединенными Штатами.

1954 - В Киеве открыт памятник Щорсу. По одной из версий, скульптору позировал Леонид Кравчук, ставший позднее президентом Украины.

1958 - в Гаити произошла попытка государственного переворота, жестоко подавленная президентом Франсуа Дювалье.

1992 - В Женеве объявлено, что технология Всемирной паутины (World Wide Web), разработанная сотрудником Европейской лаборатории физики элементарных частиц (CERN) англичанином Тимом Бернерсом-Ли, будет для всех бесплатной.

2009 - Массовое убийство в Азербайджанской Государственной Нефтяной Академии. Общее количество погибших - 12 человек, значительная часть которых скончалась от огнестрельных ран в больницах Баку. Из 12 погибших 10 получили смертельные ранения в голову, один - в грудь, и один погиб, выпрыгнув из окна. Среди жертв стрельбы студенты, преподаватели и служащие академии.

Родились в этот день:

1777 - Карл Фридрих Гаусс, немецкий математик и астроном.

1893 - Иоахим фон Риббентроп, немецкий политик, министр иностранных дел Германии (1938-1945).

1967 - Филипп Киркоров, советский и российский эстрадный певец, композитор, продюсер, Народный артист РФ.

1946 - Карл XVI Густаф, король Швеции (с 1973).

1982 - Кирстен Данст, американская актриса.

1985 - Галь Гадот, израильская актриса и модель.

1986 - Дианна Агрон, американская актриса.

1988 - Ана де Армас, кубинская актриса.

Ушли из жизни:

1792 - Джон Монтегю, английский дипломат, который придумал "сэндвич" ("сандвич").

1883 - Эдуард Мане, французский художник.

1945 - Адольф Гитлер, немецкий политический и военный деятель, фюрер Германии (1934-1945).

2017 - Борис Олейник, советский и украинский поэт, общественный деятель.

Именины:

Адриан, Ефрем, Иван, Семен, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

30 апреля, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Легенды о легенде. Сальваторе Джулиано Знаменательные события в истории: 24 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 23 апреля 2018 года

Последние новости

Фотограф показала, как изменилась жизнь американцев с 1997 года (Фото) НБА. Лучшие моменты 29 апреля (Видео) ЕС осуждает нарушения прав Абдуллаева, умирающего в крымской тюрьме
Сегодня читают
01 Как в Баку звучал гимн в честь 15-летней украинской гимнастки (Видео)
02 Трагедия в Великобритании: умер двухлетний Альфи Эванс
03 В Польше утонули братья-близнецы из Украины
04 Все действия Ярмоленко в матче с "Вердером" (Видео)
05 Футболист показал судье желтую карточку за симуляцию (Видео)
Новости сегодня
18:40 Пристань - город, в котором проживает один житель (Фото)
18:38 ЕС готовит санкции против организаторов выборов в Крыму
18:26 Владимир Кличко и Энтони Джошуа встретились через год после боя (Видео)
18:22 Дочь Синди Кроуфорд поделилась в Instagram снимками с отдыха
18:18 На Трухановом острове в Киеве масштабный пожар
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Супрун рассказала, нужно ли делать прививки во время беременности
Супрун рассказала о прививках при беременности
Новости: Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара пойдет на спад
Синоптик спрогнозировала, когда летняя жара спадет
Новости: Митинги в Москве завершились: озвучены требования активистов
Митинги в Москве завершились: озвучены требования
Новости: Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Евровидение 2018: Melovin представил клип на конкурсную песню "Under The Ladder" (Видео)
Добавить комментарий
0