Знаменательные события в истории: 2 мая 2018 года

Праздники:

Всемирный день тунца.

История:

1848 - Во Львове создана первая украинская политическая организация - Главная русская рада.

1902 - Во Франции на экраны вышел первый в мире научно-фантастический фильм "Путешествие на Луну".

1922 - Состоялось бракосочетание Сергея Есенина и Айседоры Дункан.

1940 - Отменены XII летние Олимпийские игры.

1944 - Отменены XIII летние Олимпийские игры.

1997 - Тони Блэр стал премьер-министром Великобритании.

2011 - спецслужбы США ликвидировали террориста № 1 Усаму бен Ладена.

2014 - Пожар в одесском Доме профсоюзов.

Родились в этот день:

1859 - Джером Клапка Джером, английский писатель.

1876 - Кордуба Мирон Михайлович, украинский ученый, публицист, историк, писатель.

1877 - Лучицкий Владимир Иванович, украинский геолог и петрограф.

1903 - Бинг Кросби, американский киноактер и певец.

1928 - Ященко Леопольд Иванович, украинский музыковед, фольклорист, дирижер, композитор.

1933 - Гаркавенко Галина Ильинична, украинская художница-график.

1975 - Дэвид Бэкхем, английский футболист, полузащитник.

Ушли из жизни:

1519 - Леонардо да Винчи, итальянский художник, ученый, изобретатель, универсальный гений эпохи Возрождения.

1864 - Джакомо Мейербер, немецкий композитор, создатель жанра французской большой оперы.

2015 - Майя Плисецкая, советская и российская балерина, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.

Именины:

Виктор, Георгий, Дмитрий, Иван, Семен.