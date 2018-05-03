Знаменательные события в истории: 3 мая 2018 года

Праздники:

Всемирный день свободы печати.

Всемирный день Солнца.

Национальный праздник Третьего мая в Польше.

День Конституции Японии.

История:

1101 - Князь Владимир Мономах заложил в Смоленске Успенский собор, в котором была помещена Смоленская икона Божией Матери.

1494 - испанский мореплаватель Христофор Колумб открыл Ямайку.

1791 - сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную — конституцию Речи Посполитой.

1904 - Американский изобретатель Джордж Паркер запатентовал свою первую письменную ручку.

1978 - День рождения Спама.

1991 - Принята "Виндхукская декларация" о свободе прессы.

1999 - разрушительный ураган опустошил юго-восточную часть города Оклахома-Сити и множество пригородов. Погибли 36 человек. Материальный ущерб составил более миллиарда долларов.

2006 - около Сочи упал в море пассажирский самолет А320 армянской авиакомпании "Армавиа", выполнявший рейс Ереван-Сочи. На борту находились 113 пассажиров.

Родились в этот день:

1469 - Никколо Макиавелли, итальянский философ и политик эпохи Возрождения.

1898 - Голда Меир, израильская государственная деятельница родом из Украины. Одна из основателей государства Израиль, 4-й премьер-министр Израиля.

1900 - Николай Яковченко, украинский актер театра и кино, Народный артист УССР.

1942 - Вера Чаславская, чехословацкая гимнастка, семикратная олимпийская чемпионка.

1956 Наталья Андрейченко, советская и российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка РСФСР.

Ушли из жизни:

1873 - Степан Васильевич Руданский, украинский поэт.

1924 - Николай Иванович Михновский, украинский политический и общественный деятель, юрист, публицист.

1981 - Сандлер Оскар Аронович, украинский композитор.

1987 - Далида, французская певица и актриса.

2004 - Джеймс Мейс, американо-украинский историк, политолог, исследователь Голодомора в Украине.

Именины:

Александр, Гавриил, Георгий, Николай, Федор.