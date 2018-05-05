Чемпионат мира по хоккею 2018

Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 05.05.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Макрон: Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну
Макрон: Выход Вашингтона из соглашения по иранскому атому может означать войну
Новости: Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
Новости: Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Динамо - Шахтер: где и когда смотреть финал Кубка Украины
Новости: Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снова сыграет шпиона
Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч снова сыграет шпиона
X

Знаменательные события в истории: 5 мая 2018 года

Знаменательные события в истории: 5 мая 2018 года
07:31 Сегодня Телеграф

В этот день, 5 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Международный день борьбы за права инвалидов.

Международный день акушерки.

День Луки.

История:

1912 - Открылись V летние Олимпийские игры в Стокгольме (Швеция).

1921 - День рождения духов "Шанель №5" - в Париже состоялась их презентация.

1972 - катастрофа DC-8 под Палермо (Сицилия). Погибли 115 человек.

1992 - Крымский парламент провозгласил независимость Крыма и назначил на август референдум о подтверждении этого статуса.

1999 - Македония закрыла свои границы для албанских беженцев из Косово.

1999 - Впервые в истории Великобритании состоялись выборы парламента Шотландии.

2000 - Ущерб от нового компьютерного вируса "I love you" составил только в Северной Америке миллиард долларов.

2005 - В Конго разбился самолёт «Ан-26», погибли 10 человек. Всего на борту самолёта были 11 человек: 5 членов экипажа и 6 пассажиров, один из них выжил.

Родились в этот день:

1818 - Карл Маркс, немецкий философ, экономист, социолог.

1877 - Георгий Седов, русский гидрограф и полярный исследователь.

1931 - Николай Кондратюк, украинский певец (баритон).

1957 - Ричард Э.Грант, английский актер.

1966 - Ирина Салтыкова, российская поп-певица.

1981 - Крейг Дэвид, британский поп-певец и музыкант.

1988 - Адель, английская певица и автор песен, обладательница премий "Грэмми".

1988 - Денис Беринчик, украинский профессиональный боксер, серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира 2011.

1989 - Крис Браун, американский поп-вокалист, RnB-вокалист и музыкант.

Ушли из жизни:

1821 - Наполеон I Бонапарт, французский полководец и государственный деятель, император Франции (1804-1815).

1977 - Людвиг Эрхард, немецкий экономист и государственный деятель, автор германского экономического чуда.

2010 - Джульетта Симионато, итальянская певица.

2011 - Клод Стэнли Шулз, последний ветеран Первой мировой войны.

Именины:

Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Климент, Федор. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

5 мая, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

События истории

Знаменательные события в истории: 29 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 28 апреля 2018 года Знаменательные события в истории: 27 апреля 2018 года

Последние новости

Усик: Заниматься любимым делом - это уже успех Смех до слез: уморительная подборка для тех, кто не спит ночью Столкновения в секторе Газа: более тысячи человек пострадали
Сегодня читают
01 Авианосная группа ВМС США начала операцию против ИГИЛ в Сирии
02 Киев направил ноту протеста России
03 РФ отказалась предоставлять гарантии безопасности для ремонта ДФС
04 "Везунчик" года: парень разбил спорткар в первый день покупки (Видео)
05 Хоккей. Завершились стартовые матчи на ЧМ-2018
Новости сегодня
07:40 Смешные мысли, которые посещают собачек
07:38 ЧМ-2018 по хоккею: Швеция уничтожила Беларусь, Германия уступила Дании
07:03 Мининфраструктуры поручило Николаевскому облавтодору срочно начать ремонт дорог
06:53 Юрген Клопп проиграл 5 финалов за последние 5 сезонов
06:45 Головкин: Вероятность второго боя с Альваресом - 10 %
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
ГПСУ о задержании рыбаков Россией: Виноват капитан
Новости: "Укрзализныця" запустит поезд "Мукачево - Будапешт": цены на билеты
Из Мукачево запустят новый поезд в Европу
Новости: Украина погасила часть долга перед МВФ
Украина погасила часть долга перед МВФ
Новости: Врачи назвали идеальный десерт для здоровья
Врачи назвали идеальный десерт для здоровья
Добавить комментарий
0