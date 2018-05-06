Знаменательные события в истории: 6 мая 2018 года
В этот день, 6 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
День святого Георгия Победоносца.
День матери в Литве.
День мучеников в Ливане.
День пограничника на Украине.
История:
1840 - Официальная дата выпуска в обращение первой почтовой марки ("Черный пенни").
1902 - одно из крупнейших кораблекрушений XX века: в Бенгальском заливе было застигнуто циклоном близ Рангуна и потерпело крушение судно "Каморта" (англ. "Camorta") под флагом Великобритании; число погибших составило 655 человек.
1910 - Георг V становится королем Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии и Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
1953 - Хирург Джон Гиббон из Филадельфии впервые успешно применил аппарат "искусственное сердце-легкие" во время операции на открытом сердце.
1955 - Великобритания обратилась в Международный суд для решения спора с Аргентиной и Чили о принадлежности Фолклендских островов.
1983 - катастрофа Ан-26 на Камчатке. Погибли 35 человек.
1986 - в СССР официально объявлено об аварии на Чернобыльской АЭС.
1994 - Состоялось торжественное открытие тоннеля, проложенного под Ла-Маншем и соединившего Францию и Англию.
1998 - новая столица Казахстана Акмола переименована в Астану.
Родились в этот день:
1856 - Зигмунд Фрейд, австрийский невролог, основатель школы психоанализа.
1871 - Виктор Гриньяр, французский химик, Нобелевский лауреат.
1952 - Кристиан Клавье (Christian Clavier), французский актtр и сценарист.
1961 - Джордж Клуни (George Timothy Clooney), американский киноактtр.
1968 - Максим Фадеев, певец, композитор и продюсер.
1972 - Мартин Бродер, канадский хоккеист, вратарь, игрок ХК Нью-Джерси Дэвилз, двукратный олимпийский чемпион.
1983 - Даниэл Алвес, футболист, игрок сборной Бразилии и "Барселоны".
1985 - Крис Пол, американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Клипперс". Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США.
Ушли из жизни:
1880 - Иван Суриков, русский поэт, представитель "крестьянского" направления в русской литературе.
1910 - Борис Гринченко, украинский писатель.
1992 - Марлен Дитрих, немецкая и американская киноактриса.
Именины:
Александра, Алексей, Валерий, Георгий, Иван, Софья.