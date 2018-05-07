Чемпионат мира по хоккею 2018

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Знаменательные события в истории: 7 мая 2018 года

Знаменательные события в истории: 7 мая 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 7 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Армения, Белоруссия, Россия - День радио.

Дания - День молитвы.

Казахстан - День защитника Отечества.

Литва - День возвращения печати.

Шотландия - День весны.

История:

1824 - В Вене состоялось первое исполнение Девятой симфонии Людвига Ван Бетховена (Ludwig van Beethoven). Посвящённая королю Пруссии Фридриху Вильгельму III (Friedrich Wilhelm III), она была встречена публикой овацией.

1832 - Греция стала независимым королевством.

1875 - Подписание русско-японского договора об обмене территориями, по которому Курильские острова уступались Россией Японии в обмен на остров Сахалин.

1887 - Американец Томас Стивенс (Thomas Stevens) завершил первое кругосветное путешествие на велосипеде, проехав 13500 миль и пробыв в пути более трех лет.

1951 - Международный олимпийский комитет пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года.

1958 - первая авиакатастрофа в истории самолётов Ил-18. Погибли 10 человек.

1995 - Нацбанк Украины выпустил монету номиналом 200 тысяч карбованцев.

2003 - Жители Земли могли наблюдать редкое астрономическое явление, происходящее всего несколько раз в столетие. Меркурий двигался между Землёй и Солнцем.

Родились в этот день:

1812 - Роберт Браунинг, английский поэт и драматург.

1833 - Иоганнес Брамс, немецкий композитор, пианист и дирижер.

1840 - Петр Чайковский, русский композитор, дирижер, педагог.

1919 - Эва Перон, первая леди Аргентины, вторая жена президента Хуана Перона.

1946 - Владимир Бортко, советский  кинорежиссер, сценарист, Народный артист России и Украины.

Ушли из жизни:

1825 - Антонио Сальери, итальянский и австрийский композитор, дирижер и педагог.

1966 - Станислав Ежи Лец, польский сатирик и поэт, прославившийся благодаря своим метким афоризмам.

2002 - Кевин Окоин, американский фотограф и визажист.

Именины:

Алексей, Елизавета, Иосиф, Леонтий, Николай, Сергей. 

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Все по теме:

7 мая, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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События истории

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