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Знаменательные события в истории: 8 мая 2018 года

Знаменательные события в истории: 8 мая 2018 года
07:17 Сегодня Телеграф

В этот день, 8 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!

Праздники:

Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне.

Всемирный День Красного Креста и Красного Полумесяца.

История:

1886 - Впервые производится Coca-cola - напиток, созданный доктором Джоном Пембертоном.

1895 - Китай передал Тайвань Японии.

1902 - Извержение вулкана Мон-Пеле (Мартиника), приведшее к гибели около 20 000 человек.

1945 - Подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.

1962 - В столице Великобритании прекратили ходить последние троллейбусы.

1984 - Национальный Олимпийский комитет СССР принял решение о бойкоте летних Олимпийских игр в Лос-Анджелесе. Решение обосновывалось угрозами насилия по отношению к советским спортсменам, хотя на самом деле было чисто политическим решением в ответ на бойкот Олимпиады в Москве в 1980 году.

Родились в этот день:

1884 - Гарри Трумэн, 33-й Президент США (1945-1953), американский государственный деятель.

1902 - Андре Львов, французский микробиолог, Нобелевский лауреат.

1972 - Даррен Хейз, австралийский певец. Обрел популярность в коллективе Savage Garden, не менее успешно выступает теперь сольно.

1975 - Энрике Иглесиас, испанский певец, сын Хулио Иглесиаса.

1977 - Джо Бонамасса, американский блюз-рок-гитарист и певец.

1981 - Потап, украинский продюсер и артист.

1981 - Андреа Барцальи, итальянский футболист, чемпион мира (2006).

Ушли из жизни:

1903 - Поль Гоген, французский живописец-постимпрессионист.

1992 - Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве.

2009 - Игор Пелых, украинский журналист, телепродюсер и ведущий.

2015 - Вадим Ильенко, советский и украинский кинорежиссёр, сценарист и кинооператор.

Именины:

Василий, Марк, Сергей. 

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Все по теме:

8 мая, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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