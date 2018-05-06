Мистицизм и его влияние на жизнь людей

Большая часть людей скажет, что это то, что мы не можем себе объяснить, ну или то, чему не дает четкого объяснения современная академическая наука. Однако сказать, что мистицизм и современная наука идут лишь параллельно друг другу или даже являются противоречиями, мы едва ли можем. Сегодня мистическая составляющая присутствует во многих религиях, а также медитациях, духовных практиках, гадании на картах таро. Кроме того, в междисциплинарных областях, таких как глубинная психология, культурология, психологическая антропология и таких явлениях, как дежавю, вещие сны, гипноз, одержимость и многое другое. Проявление мистицизма ярко выражается и в искусстве, например в сюрреализме, психоделическом искусстве и в готике, которая пробуждает в человеке серьезные мистические переживания.

Это все некие проявления мистицизма, которые мы можем видеть в наши дни. Но, как мы понимаем, ничего не происходит из ничего и у всего есть своя история. Многие ученые полагают, что современная наука, по большей части формировалась уже в XX веке и не всегда могут объяснить ее природу. Вспомним например знаменитую периодическую систему химических элементов, которая лежит в основе химии и якобы приснилась Дмитрию Ивановичу Менделееву. Безусловно, это далеко не единственный мистический случай среди знаменитых гениев науки. Ученые разных эпох были вынуждены искать ответы на вопросы, которые до них никто не искал, поэтому почти все они имели отношение к европейскому мистицизму. Среди таких личностей мы могли бы отметить Исаака Ньютона, который увлекался спиритизмом и общался с духами через медиумов. Однофамильцы Роджер и Френсис Бэкон, которые заложили основы индуктивной логики своей деятельностью. А также Парацельс, Никола Тесла, Леонардо да Винчи, Джанмбатиста Вико, Кант, Гегель, Гёте, Юнг, Сонди и его идеи о потустороннем «Я», которое объединяет мир этот и мир потусторонний. Как вы понимаете, этот список можно продолжать.

Также мы можем обратиться к некоторым древним трактатам по фехтованию, например «Философия оружия» Иеронимо де Каранза, написанный в XVI веке. Прочитав эту книгу становится очевидно насколько развита была наука в те времена и более того, она была сугубо прикладная. Это научный трактат, который включает в себя элементы психологии, философии, астрономии, нейрофизиологии, математики и других наук. Также мы можем отметить такие трактаты как «Величие меча» Пачеко де Нарваэза, «Причины победоносного владения оружием» Джакомо ди Грасси, «Академия меча» Жерара Тибо, написанные в XVI-XVIII веках.

Возникает еще один вопрос. На сколько мы знаем из истории, первые университеты Европы начали появляться в XIV-XV веках, то есть спустя 1400 лет от самого начала, согласно сегодняшнего летоисчисления. Получается, что до этого времени люди жили в полном забвении и невежестве? А потом вдруг начали резко открывать учебные заведения? Это достаточно странно и в это довольно сложно поверить.

Так где же хранились знания до этого? Здесь мы можем вспомнить об огромном количестве монашеских тайных орденов, которые играли важнейшую роль в формировании научной истории, и именно они являлись хранителями знаний. Это всегда была прерогатива правящего класса и фамилий. Знания передавались из поколения в поколение и были доступны лишь избранным, то есть высшему сословию. Проверить эту информацию можно легко, изучив немного историю рыцарских монашеских орденов.

Однако напрашивается еще один вопрос: что же скрывалось за этими знаниями и почему они так тщательно охранялись от простолюдинов или как сегодня принято говорить «серой массы»? Ответом будет все два слова- это власть и могущество. А знания безусловно служили, как инструмент достижения и удержания этих возможностей.

Затем, как мы помним были буржуазные войны, которые нуждались в людях, как инструментах меняющих порядок и ход истории в общем. А для этого была нужна подготовка этих людей. Таким образом и начали появляться университеты, как филиалы массовой подготовки людей, пусть и в крайне ограниченной версии. Людей обучали лишь тому, что позволяло им справляться с узкопоставленными задачами. В таком случае, можно сделать предположение, каким образом в будущем сформировалась большая часть профессий.

В наши дни тема мистицизма интересует многих ученых и исследователей. На эту тему пишутся книги, статьи и снимаются научные документальные фильмы. В связи с этим, в апреле 2018 года прошел научный марафон-симпозиум на тему Мистицизма, как неизвестной научной категории. Марафон был организован «Институтом Памяти», НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество», а также обществом украинских философов и религиоведов «ТУФИР».

В качестве спикеров в проекте приняли участие: легендарный профессор Массимо Интровинье, ученый Олег Мальцев, Ирина Богачевская, Михаил Вигдорчик, Сергей Иваненко, Станислав Панин, Михаил Ситников, Игорь Дмитрук, Тарас Клок, Юрий Шеляжко и многие другие. В рамках марафона рассматривались вопросы появления мистицизма, его связи с наукой, властью и жизнью людей. А также то, каким образом мистицизм трансформировался за последние 5-6 веков.

Таким образом, опираясь сегодня на мнения современных ученых, мы можем считать, что крупицы тех знаний, которыми обладали наши предки проявляются в тех или иных отраслях жизни и науки, а также являются своего рода толчком к новым исследованиям в научных областях. И безусловно, это направление сегодня крайне актуально и перспективно, как и «здоровое» стремление человека к власти, могуществу и достижению результатов.