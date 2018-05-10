Знаменательные события в истории: 10 мая 2018 года
В этот день, 10 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Вознесение Господне у западных христиан.
День отца в Германии.
История:
1503 - Христофор Колумб открыл Каймановы острова.
1881 - Румыния провозглашена королевством.
1913 - первый полёт самолёта С-9 ("Большой Балтийский" или "Гранд") конструктора Игоря Сикорского.
1978 - В Одессе начались съемки фильма "Место встречи изменить нельзя".
2005 - В Берлине открыт мемориал жертвам Холокоста.
2005 - попытка теракта на площади Свободы в Тбилиси. Гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил гранату в сторону трибуны, на которой находились Джордж Буш и Михаил Саакашвили. Граната не взорвалась.
2008 - Активизировался крупнейший вулкан Европы — Этна. Последнее крупное извержение было в 2001 году, а также в ноябре 2007 года.
Родились в этот день:
1850 - Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат, основатель известной чайной компании.
1864 - Леон Гомон, французский продюсер, один из основоположников мирового кинематографа.
1938 - Марина Влади, французская актриса кино, театра и телевидения, певица.
1950 - Наталья Бондарчук, российская актриса, режиссер, сценарист.
Ушли из жизни:
1696 - Жан де Лабрюйер, французский писатель, сатирик-моралист.
1774 - Людовик XV, король Франции (1715-1774).
1829 Томас Юнг, английский ученый, физик, астроном и востоковед.
Именины:
Анастасия, Иван, Иларион, Мария, Николай, Павел, Петр, Семен, Степан.