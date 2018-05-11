Знаменательные события в истории: 11 мая 2018 года
В этот день, 11 мая - самое интересное, что произошло в Украине и мире!
Праздники:
Национальный день, когда можно есть то, что хочется.
История:
1927 - Основана Американская академия киноискусств, учредившая премию "Оскар".
1939 - Начало вооруженного конфликта на реке Халхин-Гол.
1949 - Королевство Сиам переименовывается в Таиланд.
1964 - Основана фирма граммофонных пластинок "Мелодия".
2014 - состоялся референдум о самоопределении ДНР.
Родились в этот день:
1720 - Иероним Мюнхгаузен, немецкий барон, знаменитый рассказчик.
1904 - Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист, писатель.
1963 - Константин Меладзе, продюсер, композитор, поэт, певец.
1966 - Кристоф Шнайдер, барабанщик немецкой группы Rammstein.
1974 - Бенуа Мажимель, французский киноактер, обладатель приза Каннского кинофестиваля.
1978 - Летиция Каста, французская манекенщица и актриса.
1984 - Андрес Иньеста, испанский футболист, чемпион мира (2010).
1988 - Агния Дитковските, российская актриса.
1988 - Брэд Маршанд, канадский хоккеист, обладатель Кубка Стэнли, чемпион мира (2016).
Ушли из жизни:
1981 - Боб Марли, ямайский музыкант стиля регги.
1996 - Ннамди Азикиве, первый президент Нигерии.
2002 - Ника Турбина, русская поэтесса, известная стихотворениями, написанными в детском возрасте.
Именины:
Анна, Виталий, Кирилл.