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Знаменательные события в истории: 24 июня 2018 года

Часы
07:39 Сегодня Телеграф

Сегодня Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан.

Праздники:

Рождество Иоанна Крестителя у западных христиан.

История:

1717 Представители английских масонских лож учредили Великую ложу Англии.

1990 В Москве состоялся последний концерт Виктора Цоя и группы "Кино".

Родились в этот день:

1542 Иоанн Креста католический святой, писатель и поэт-мистик.

1883 Виктор Гесс австро-американский физик, Нобелевский лауреат.

1912 Сергей Филиппов советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

Ушли из жизни:

1908 Стивен Гровер Кливленд 22-й и 24-й президент США (1885-1889 и 1893-1897), государственный деятель.

1962 Анатолий Мариенгоф русский поэт-имажинист, драматург.

1991 Руфино Тамайо мексиканский художник.

2008 Леонид Гурвич американский экономист еврейского происхождения, старейший Нобелевский лауреат.

Именины:

Ефрем, Мария.

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Все по теме:

24 июня, Знаменательные события, Именины, История, Праздник, Родились в этот день, Ушли из жизни.
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